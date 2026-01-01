Слот: Когато наш футболист падне в наказателното поле, никога не следва дузпа, с другите отбори е различно

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот не беше доволен след нулевото равенство срещу Лийдс в мач от 19-ия кръг на Премиър лийг. Той назова причините за разочароващия резултат и се изказа критично срещу съдийството.

„Искахме да започнем годината с победа, но беше трудно. Мисля, че не успявахме често да преодолеем техния нисък блок. Когато все пак го правехме, нямахме достатъчно играчи пред вратата, а в някои моменти просто ни липсваше късмет“, заяви Слот.

„Във футбола има два начина да се справиш с нисък блок. Единият е чрез скорост – да си бърз и да печелиш единоборствата един на един. Другият е чрез статични положения. Бяхме близо до гол след стандартна ситуация благодарение на Вирджил ван Дайк, а също и няколко пъти в ситуации един на един с Фримпонг“, анализира нидерландският специалист.

„Не съм сигурен, че ще повторим същите смени в следващия мач. Ако погледнете резервната скамейка, там имаше четирима играчи на 19 или по-малко години, както и няколко момчета, които почти не са играли във Висшата лига. Това е нещо, което трябва да приемем и с което трябва да се справим“, сподели Слот.

Той коментира и ситуацията с неотсъдената дузпа срещу Юго Екитике през първото полувреме.

"Нашият футболист не падна в наказателното поле и го разбирам, защото всеки път, когато това се случи, не получаваме дузпа. Виждам как играчи на другите отбори предпочитат да падат, но ние не го правим. Такива сме. Срещу Уест Хам например, Лукас Пакета правеше всичко възможно да си изкара втори жълт картон, а Алисон се опита да го успокои, за да не го изгонят", припомни Слот.

