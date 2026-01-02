Бивш съдия коментира спорните моменти с Мерино и Екитике

На Арсенал е бил спестен червен картон на Микел Мерино, а Ливърпул може би е трябвал да получи дузпа за нарушение срещу Юго Екитике. Това е мнението на бившия рефер от Премиър лийг Дермът Галахър, който анализира спорни ситуации от последните дни за “Скай Спортс”.

В случая с Мерино става дума за двубоя на лондончани с Астън Вила на 30 декември, спечелен с 4:1. При резултат 2:0 испанският национал задържа Морган Роджърс в ситуация, за която често се показва жълт картон. В случая той вече имаше един такъв, но главният арбитър не му показа втори. От Вила протестираха, тъй като според тях тук е било спестено изгонване на Мерино.

Merino should have seen red for this.. pic.twitter.com/s5qC7egAGH — אנדרוניקו💪 (@thenameis_Andro) December 31, 2025

Такова е мнението и на Галахър: “Определено! Всичко е ясно. Мерино го дърпа назад и му пречи да развие обещаваща атака. Вече има жълт картон. Единственото, за което мога да си помисля, е че съдията Дарън Ингланд е на грешната позиция, не вижда добре ситуацията и просто отсъжда фал. Той е голям, голям късметлия.“

В случая с Екитике от Ливърпул пък става дума за спорното положение в 14-тата минута на срещата с Лийдс (0:0) на 1 януари. Тогава нападателят нахлу в наказателното поле и видимо беше задържан от Яка Бийол. Екитике обаче не падна, а продължи да играе.

“Гледах това пряко и си помислих: ето точно затова футболистите падат, защото според мен, ако Екитике падне, не само че щеше да има дузпа, но и Бийол щеше да бъде изгонен, тъй като го държи, държи и държи“, убеден е Галахът по този казус.

