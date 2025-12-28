Макларън продаде несъществуваща кола за 11.4 милиона

Отборът на Макларън продаде една от колите, които ще бъдат използвани в хода на сезон 2026 във Формула 1, за космическите 11.4 милиона, въпреки че реално тази кола все още не съществува.

Това прави този автомобил, който дори още няма официално име, една от най-скъпите коли от Формула 1, които някога са продавани на търг. А тя ще бъде доставена на новия ѝ собственик чак през 2028 година.

Междувременно купувачът ще получи една от шоу колите на Макларън от сезон 2025, в който британският тим спечели първия си шампионски дубъл във Формула 1 от 1998 година насам. Отделно той и петима негови гости ще могат да посетят централата на Макларън в Уокинг, където ще се срещнат със световния шампион Ландо Норис, неговия съотборник Оскар Пиастри и главния изпълнителен директор на Макларън Зак Браун.

Снимки: Gettyimages