Представянето на заводския тим на Хонда ще е на 2 февруари

Заводският отбор на Хонда в MotoGP избра да представи пилотите и мотоциклетите с онлайн презентация на 2 февруари.

Тогава ще видим новата версия на RC213V, както и какво ще кажат преди сезона пилотите Жоан Мир и Лука Марини. За 2026 се очаква, че световният шампион за 2020 и италианецът ще са по-напред в класирането, след като през 2025 RC213V демонстрира прогрес, а Йоан Зарко донесе победа на Хонда във Франция.

SAVE THE DATE! 📆



February 02 - @JoanMirOfficial and @Luca_Marini_97 will unveil the 2026 colours of Honda HRC Castrol.



Everything live and online, straight to your screen 📺 pic.twitter.com/tBm6hLybmB — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) January 2, 2026

Алейш Еспаргаро прекрати колоездачната си кариера заради Хонда

Зарко се представи отлично на дъжда в домашното си състезание, а в края на сезона записа още два подиума при сходни условия.

С тези резултати Хонда мина от група D в група C, което означава, че е при Априлия и КТМ и няма да има право на тестове с титулярните пилоти и ще е обект на ограничения по отношение развитието на двигателя.

Фабио Ди Джанантонио критикува дългия календар на MotoGP