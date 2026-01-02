Популярни
»
  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Представянето на заводския тим на Хонда ще е на 2 февруари

Представянето на заводския тим на Хонда ще е на 2 февруари

  • 2 яну 2026 | 14:11
  • 456
  • 0
Представянето на заводския тим на Хонда ще е на 2 февруари

Заводският отбор на Хонда в MotoGP избра да представи пилотите и мотоциклетите с онлайн презентация на 2 февруари.

Тогава ще видим новата версия на RC213V, както и какво ще кажат преди сезона пилотите Жоан Мир и Лука Марини. За 2026 се очаква, че световният шампион за 2020 и италианецът ще са по-напред в класирането, след като през 2025 RC213V демонстрира прогрес, а Йоан Зарко донесе победа на Хонда във Франция.

Алейш Еспаргаро прекрати колоездачната си кариера заради Хонда
Алейш Еспаргаро прекрати колоездачната си кариера заради Хонда

Зарко се представи отлично на дъжда в домашното си състезание, а в края на сезона записа още два подиума при сходни условия.

С тези резултати Хонда мина от група D в група C, което означава, че е при Априлия и КТМ и няма да има право на тестове с титулярните пилоти и ще е обект на ограничения по отношение развитието на двигателя.

Фабио Ди Джанантонио критикува дългия календар на MotoGP
Фабио Ди Джанантонио критикува дългия календар на MotoGP
