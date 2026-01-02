Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Какво не достига на Леклер, за да спечели титлата с Ферари?

Какво не достига на Леклер, за да спечели титлата с Ферари?

  • 2 яну 2026 | 11:01
  • 267
  • 1

Световният шампион във Формула 1 за 1996 Деймън Хил е убеден, че Шарл Леклер притежава нужните качества, за да вземе титлата и единственото, от което се нуждае, е подходящият автомобил.

Леклер се състезава за Ферари от сезон 2019, когато спечели две състезания и победи своя съотборник и четирикратен световен шампион Себастиан Фетел. Пилотът от Монако се е борил с най-добрите на стартовата решетка, като Макс Верстапен и Люис Хамилтън, но досега не е успявал да се включи реално в битката за световната титла.

Джордж Ръсел предрече конфронтация с Макс Верстапен в Мерцедес
Джордж Ръсел предрече конфронтация с Макс Верстапен в Мерцедес

Той имаше частичен шанс за трофея през 2022 г. след силен старт на сезона, но изостана значително от бъдещия шампион Верстапен през втората половина на годината.

Хил знае какво е необходимо, за да станеш световен шампион, след като донесе титлата на Уилямс през 1996 г. В подкаста Drive to Wynn британецът заяви, че според него Леклер има таланта да спечели титлата и Ферари просто трябва да му предостави достатъчно конкурентоспособна кола.

Дейвид Култард очаква по-различни състезания през 2026
Дейвид Култард очаква по-различни състезания през 2026

„Не мисля, че някой може да погледне постигнатото от Шарл и да не заключи, че той е изключително бърз състезател с потенциал да стане световен шампион - заяви Хил. - Те просто трябва да му осигурят колата.“

Хил определи първия сезон на Люис Хамилтън като съотборник на Леклер във Ферари като "истински провал" и предположи, че 7-кратният световен шампион изпитва "огромно разочарование" от изминалата кампания.

Ферари ще използва две версии на новата кола на тестовете
Ферари ще използва две версии на новата кола на тестовете
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ясна е датата на първия тест на овал на Шумахер

Ясна е датата на първия тест на овал на Шумахер

  • 1 яну 2026 | 18:18
  • 2042
  • 0
Наистина ли в Мерцедес не усещат липсата на Хамилтън?

Наистина ли в Мерцедес не усещат липсата на Хамилтън?

  • 1 яну 2026 | 17:46
  • 2708
  • 1
Юха Канкунен коментира шансовете на Тойота за 2026 година

Юха Канкунен коментира шансовете на Тойота за 2026 година

  • 1 яну 2026 | 16:12
  • 1597
  • 0
Защо Джордж Ръсел не завижда на Ландо Норис за титлата във Формула 1

Защо Джордж Ръсел не завижда на Ландо Норис за титлата във Формула 1

  • 1 яну 2026 | 15:26
  • 1442
  • 0
Ферари ще използва две версии на новата кола на тестовете

Ферари ще използва две версии на новата кола на тестовете

  • 1 яну 2026 | 14:50
  • 4823
  • 0
В Алпин няма срок за връщане в челото, но е необходим прогрес

В Алпин няма срок за връщане в челото, но е необходим прогрес

  • 1 яну 2026 | 14:11
  • 1134
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 2224
  • 7
Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 3717
  • 1
Ман Сити направи грешна стъпка срещу Съндърланд и не успя да се доближи до Арсенал

Ман Сити направи грешна стъпка срещу Съндърланд и не успя да се доближи до Арсенал

  • 1 яну 2026 | 23:56
  • 26093
  • 62
Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

  • 1 яну 2026 | 21:25
  • 33001
  • 60
Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

  • 2 яну 2026 | 00:28
  • 23141
  • 6
Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 37664
  • 111