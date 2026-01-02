Какво не достига на Леклер, за да спечели титлата с Ферари?

Световният шампион във Формула 1 за 1996 Деймън Хил е убеден, че Шарл Леклер притежава нужните качества, за да вземе титлата и единственото, от което се нуждае, е подходящият автомобил.
Леклер се състезава за Ферари от сезон 2019, когато спечели две състезания и победи своя съотборник и четирикратен световен шампион Себастиан Фетел. Пилотът от Монако се е борил с най-добрите на стартовата решетка, като Макс Верстапен и Люис Хамилтън, но досега не е успявал да се включи реално в битката за световната титла.
Джордж Ръсел предрече конфронтация с Макс Верстапен в Мерцедес
Той имаше частичен шанс за трофея през 2022 г. след силен старт на сезона, но изостана значително от бъдещия шампион Верстапен през втората половина на годината.
Хил знае какво е необходимо, за да станеш световен шампион, след като донесе титлата на Уилямс през 1996 г. В подкаста Drive to Wynn британецът заяви, че според него Леклер има таланта да спечели титлата и Ферари просто трябва да му предостави достатъчно конкурентоспособна кола.
Дейвид Култард очаква по-различни състезания през 2026
„Не мисля, че някой може да погледне постигнатото от Шарл и да не заключи, че той е изключително бърз състезател с потенциал да стане световен шампион - заяви Хил. - Те просто трябва да му осигурят колата.“
Хил определи първия сезон на Люис Хамилтън като съотборник на Леклер във Ферари като "истински провал" и предположи, че 7-кратният световен шампион изпитва "огромно разочарование" от изминалата кампания.
Ферари ще използва две версии на новата кола на тестовете
Снимки: Gettyimages