Какво не достига на Леклер, за да спечели титлата с Ферари?

Световният шампион във Формула 1 за 1996 Деймън Хил е убеден, че Шарл Леклер притежава нужните качества, за да вземе титлата и единственото, от което се нуждае, е подходящият автомобил.

Леклер се състезава за Ферари от сезон 2019, когато спечели две състезания и победи своя съотборник и четирикратен световен шампион Себастиан Фетел. Пилотът от Монако се е борил с най-добрите на стартовата решетка, като Макс Верстапен и Люис Хамилтън, но досега не е успявал да се включи реално в битката за световната титла.

Той имаше частичен шанс за трофея през 2022 г. след силен старт на сезона, но изостана значително от бъдещия шампион Верстапен през втората половина на годината.

Хил знае какво е необходимо, за да станеш световен шампион, след като донесе титлата на Уилямс през 1996 г. В подкаста Drive to Wynn британецът заяви, че според него Леклер има таланта да спечели титлата и Ферари просто трябва да му предостави достатъчно конкурентоспособна кола.

„Не мисля, че някой може да погледне постигнатото от Шарл и да не заключи, че той е изключително бърз състезател с потенциал да стане световен шампион - заяви Хил. - Те просто трябва да му осигурят колата.“

Хил определи първия сезон на Люис Хамилтън като съотборник на Леклер във Ферари като "истински провал" и предположи, че 7-кратният световен шампион изпитва "огромно разочарование" от изминалата кампания.

