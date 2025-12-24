Манчестър Сити е фаворит за привличането на Семеньо?

Манчестър Сити изглежда е фаворит за подписа на Антоан Семеньо, като преговорите с ганайския нападател на Борнемут са в напреднал етап.

Челси се включва в битката за Семеньо

Въпреки че 25-годишният футболист е привлякъл интереса на няколко клуба от Висшата лига, той самият изглежда предпочита трансфер при „гражданите“, което им дава явно предимство в преговорите.

Според информации в ВВС и Sky Sports, ръководството на Сити планира среща с Борнемут тази седмица, за да финализира сделката. Основна тема на разговорите е начинът на изплащане на трансферната сума.

Ираола: Не искам да загубя Семеньо, но не знам какво ще се случи

Договорът на Семеньо включва клауза за освобождаване на стойност 65 милиона паунда, която е валидна до 10 януари. Манчестър Сити се стреми да договори изплащането на сумата на вноски, търсейки „златната среда“ с „черешките“ за приключване на сделката.