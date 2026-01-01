Настоящият сезон е номер 1 за всички времена по интересен показател

Има един показател, по който настоящият сезон е безспорно номер 1 за всички времена. И това са победите на домакините. Никога досега в историята на българския футбол те не са били толкова малко. През есенния дял на първенството от 152 мача домакините победиха 59 пъти, което прави едва 38,82% от всички мачове, отбелязва “Мач Телеграф”. Равенствата са 46 (30,26%), а победите на гостите са 47, което възлиза на 30,92%.

Справка в статистиката по безспорен начин доказва, че никога досега в историята отборите не са били толкова безпомощни на собствен терен, а факторът домакинство сега е сведен до абсолютния минимум. Най-близо до сегашните стойности е било първенството, проведено през календарната 1951 година. Тогава домакините печелят едва 39,39% от срещите, но и това е повече от сега. Още повече, че по онова време в Първа лига отборите са били 12, от които половината от София. Имало е много столични дербита, в които домакинството е било символично. Така че дори и в онези времена не е могло да се говори за ярко изразена тенденция домакините да не печелят. Или поне не толкова ясно изразена, колкото е сега.

Иначе за цялата история най-домакинският сезон е бил 1982/83. Тогава при знак „1″ завършват 70,42% от мачовете в Първа лига, а гостите триумфират само в 10,83% от срещите.

Конкретно през тази есен най-силен домакин бе ЦСКА 1948, който от 10 мача в Бистрица записа 7 победи, 2 равенства и 1 загуба, като събра 23 точки от 30 точки. Левски пък бе най-силният гост и взе 22 точки от 10 двубоя на чужд терен. Най-малко точки на собствен терен взе Септември – 7 от 9 мача, а навън най-слаб бе Добруджа. „Жълто-зелените“ взеха първата си точка в последната визита за годината. Интересното е, че го направиха срещу най-силния домакин ЦСКА 1948, с който направиха 0:0 в Бистрица.