Черно море: Ние отново ще направим всичко, за да ви накараме да се гордеете

Черно море излезе със специална публикация в социалните мрежи, с която честити новата година на своите привърженици.
Ето пожеланието на “моряците”:
"Моряци", изпращаме една силна, емоционална и изпълнена с гордост година. През 2025-а отново доказахме, че Черно море е едно голямо семейство, което е над всичко и всички.
Всеки успех, който постигнахме през годината, бе плод на постоянство, уважение и отборен дух, и разбира се благодарение на вас - привържениците! Вашата подкрепа ни даваше вяра, че можем да постигнем всичко!
2026 година посрещаме с увереност и още по-голяма мотивация да преследваме мечтите си и заедно с вас да създаваме нови.
ПФК Черно море ви пожелава през 2026-а да сте здрави, радостни, щастливи и да имате повече емоционални моменти с най-близките ви хора и разбира се с любимия отбор!
Нека си пожелаем и през новата година отново да сме заедно и отново да имаме много поводи за радост с Черно море! Не спирайте да се усмихвате, да обичате, да се борите и да вярвате в доброто!
Ние отново ще направим всичко, за да ви накараме да се гордеете със "зелено-белия" отбор!
И най-важното - нека не забравяме, че заедно сме най-силни и можем да постигнем всичко!