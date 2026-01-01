Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Черно море: Ние отново ще направим всичко, за да ви накараме да се гордеете

  • 1 яну 2026 | 14:10
  • 800
  • 1
Черно море излезе със специална публикация в социалните мрежи, с която честити новата година на своите привърженици.

Ето пожеланието на “моряците”:

"Моряци", изпращаме една силна, емоционална и изпълнена с гордост година. През 2025-а отново доказахме, че Черно море е едно голямо семейство, което е над всичко и всички.

Всеки успех, който постигнахме през годината, бе плод на постоянство, уважение и отборен дух, и разбира се благодарение на вас - привържениците! Вашата подкрепа ни даваше вяра, че можем да постигнем всичко!

2026 година посрещаме с увереност и още по-голяма мотивация да преследваме мечтите си и заедно с вас да създаваме нови.

ПФК Черно море ви пожелава през 2026-а да сте здрави, радостни, щастливи и да имате повече емоционални моменти с най-близките ви хора и разбира се с любимия отбор!

Нека си пожелаем и през новата година отново да сме заедно и отново да имаме много поводи за радост с Черно море! Не спирайте да се усмихвате, да обичате, да се борите и да вярвате в доброто!

Ние отново ще направим всичко, за да ви накараме да се гордеете със "зелено-белия" отбор!

И най-важното - нека не забравяме, че заедно сме най-силни и можем да постигнем всичко!

