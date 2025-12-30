"Моряците" откриха трио на бъдещето

Неочакваното отпадане на Черно море от Арда за Купата на България със сигурност ще насочи вниманието на треньорския щаб през пролетния полусезон основно към представянето в шампионата на efbet Лига. Там „моряците“ ще имат нелеката задача да затвърдят доброто си представяне от последните два сезона и отново да се преборят за място в челната тройка.

Една от положителните страни за Черно море е, че тимът е сред малкото в родния шампионат, в които разчитат на значителен брой български футболисти. Трима от тях със сигурност ще продължат да бъдат във фокуса и занапред. Всички са едва на по 21 години.

Георги Лазаров и Николай Златев се утвърдиха като основни двигатели на отбора в голяма част от срещите, впечатлявайки с бързина и скоростна техника. Златев дори в последно време бе използван на непривичния за него пост като халф-бек. Играта им по фланговете в офанзивен план бе ефективна в повечето мачове, а двамата отбелязаха по пет попадения, с което на практика се превърнаха в голмайстори на тима за изминалия полусезон.

Дългото отсъствие на откритието от миналия сезон Берк Бейхан в средата на терена се отрази осезаемо, но завръщането му в края на полусезона след излекуваната контузия е сериозна гаранция, че с началото на пролетната кампания Черно море ще разполага със силен „коз“ в полузащитата.

Към момента и тримата са сред най-конвертируемите футболисти за клуба. Те безспорно притежават потенциала да се превърнат и във важни фигури за националния отбор, но преди всичко трябва да демонстрират постоянство – най-важният елемент в изграждането на завършен, модерен футболист.

/Пламен Трендафилов/