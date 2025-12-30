В Нигерия се сетиха за ужасните си пътища след инцидента с Джошуа

Смъртоносният инцидент, при който беше ранен бившият британски световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа, а двама негови близки сътрудници загубиха живота си в близост до Лагос, породи сериозни тревоги за безопасността по нигерийските пътища.

Катастрофата с широко обществено отразяване отново насочи вниманието към проблемите с безопасността по магистралите в Нигерия, където пътнотранспортните произшествия са често срещани.

Според данни на Федералния корпус за пътна безопасност на страната, през 2024 г. в Нигерия са регистрирани 5 421 загинали при 9 570 пътни инцидента. Статистиката показва, че през миналата година броят на жертвите е бил с 340 повече в сравнение с 2023 г.

Експертите посочват, че комбинация от фактори — сред които мрежа от занемарени и амортизирани пътища, слабо прилагане на пътните закони и липса на дисциплина сред шофьорите — води до тази мрачна статистика.

Неподвижният камион, в който се е блъснало превозното средство на Джошуа, е често срещана гледка по нигерийските пътища и често е причина за сериозни задръствания. С такива камиони се превозват стоки и храни в цялата обширна територия на Нигерия, като според експерти те често са в лошо техническо състояние и са отговорни за много от катастрофите.

„Честотата на пътните инциденти в Нигерия е сериозен проблем“, заяви Аче Огу, изпълнителен директор на Road Accident Prevention Network Centre — неправителствена организация със седалище в Абуджа — пред агенция Асошиейтед прес. „Повечето камиони не са в изправност и правоохранителните органи трябва значително да засилят усилията си.“