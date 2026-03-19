Професора търси четвърта поредна победа на MAX FIGHT

Иван Ангелов – „Професора“ се изправя пред ново предизвикателство на ринга на MAX FIGHT 64, в преследване на своята четвърта поредна победа.

Възпитаникът на Станислав Бачеванов влиза в двубой на 4-и априк в София концентриран и уверен, с готовност за здрава битка. Срещу него ще застане Октавиан Прозоровши – агресивен боец от Кишинев, Молдова, с опит както в кикбокса, така и в ММА на професионално ниво. С актив от 5 победи и 2 загуби, Прозоровши е известен със своя офанзивен стил и ясна цел – да приключва срещите преди последния гонг. Той ще разчита на нестандартен подход и игра от обратен гард, с които да затрудни максимално Ангелов и да го победи.

Бойната гала в София на 4-и април ще бъде оглавена от третия сблъсък между ММА бойците Камен Георгиев и Калоян Колев.

Представители на някои от най-добрите бойни школи в България се качват на ринга на MAX FIGHT 64