Още един испанец застава на пътя на Мартин Петков

  • 19 март 2026 | 15:30
Муай тай шампионът на MAX FIGHT Мартин Петков ще защитава пояса си в битка с Мануел Фернандез на MAX FIGHT 64.

На 4-и април в София възпитаникът на "Академия Антон Петров" излиза срещу опитния испанец Мануел Фернандез в муай тай среща с ММА ръкавици (3 рунда по 3 минути). Петков влиза като действащ шампион, след като нокаутира Армандо Росарио през ноември 2025 и успех над Илиян Адрианов по-рано през същата година.

34-годишният испанец Мануел Фернандез има зад гърба си богат международен опит и актив от 70 професионални срещи, от които излиза като победител в 45 от двубоите. Фернандез носи сериозен международен опит включително национални титли в FEMT и HMF, както и международни успехи в WPKC и KRYSSING.

Още от Бойни спортове

Гриша Ганчев изрази позицията си за случващото се в родната борба

Гриша Ганчев изрази позицията си за случващото се в родната борба

  • 18 март 2026 | 18:40
  • 2574
  • 5
Голям боксов мач в Плевен: Пепелянката се връща на ринга у дома

Голям боксов мач в Плевен: Пепелянката се връща на ринга у дома

  • 18 март 2026 | 18:16
  • 1546
  • 1
Димчо Димчев: Новите покани към националите по борба са със старото съдържание

Димчо Димчев: Новите покани към националите по борба са със старото съдържание

  • 18 март 2026 | 17:24
  • 812
  • 1
Представители на 50 спортни клуба внесоха подписка в БФБорба с искане за свикване на извънредно Общо събрание за смяна на ръководството и устава

Представители на 50 спортни клуба внесоха подписка в БФБорба с искане за свикване на извънредно Общо събрание за смяна на ръководството и устава

  • 18 март 2026 | 17:10
  • 8942
  • 5
Поканиха борците на ЦСКА да тренират с националния отбор

Поканиха борците на ЦСКА да тренират с националния отбор

  • 18 март 2026 | 12:53
  • 7387
  • 9
Журналист твърди, че Джошуа и Фюри са уредили битката

Журналист твърди, че Джошуа и Фюри са уредили битката

  • 17 март 2026 | 02:27
  • 2268
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Спартак (Варна) и Лудогорец

11-те на Спартак (Варна) и Лудогорец

  • 19 март 2026 | 16:49
  • 451
  • 0
Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

  • 19 март 2026 | 11:56
  • 9557
  • 12
Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

  • 19 март 2026 | 11:19
  • 24332
  • 85
Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

  • 19 март 2026 | 14:15
  • 6159
  • 5
Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

  • 19 март 2026 | 10:31
  • 28838
  • 39
Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

  • 19 март 2026 | 08:19
  • 7643
  • 0