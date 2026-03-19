Още един испанец застава на пътя на Мартин Петков

Муай тай шампионът на MAX FIGHT Мартин Петков ще защитава пояса си в битка с Мануел Фернандез на MAX FIGHT 64.

На 4-и април в София възпитаникът на "Академия Антон Петров" излиза срещу опитния испанец Мануел Фернандез в муай тай среща с ММА ръкавици (3 рунда по 3 минути). Петков влиза като действащ шампион, след като нокаутира Армандо Росарио през ноември 2025 и успех над Илиян Адрианов по-рано през същата година.

34-годишният испанец Мануел Фернандез има зад гърба си богат международен опит и актив от 70 професионални срещи, от които излиза като победител в 45 от двубоите. Фернандез носи сериозен международен опит включително национални титли в FEMT и HMF, както и международни успехи в WPKC и KRYSSING.