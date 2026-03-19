  • 19 март 2026 | 13:58
  • 255
  • 0
Обявиха подгряващите битки за Бенавидес срещу Сурдо

Оскар Дуарте и Исак Лусеро също ще се качат на ринга на 2 май

От PBC разкриха пълния списък с подгряващи двубои за платеното събитие (PPV) на 2 май по Prime/DAZN, оглавявано от сблъсъка между Хилберто „Сурдо“ Рамирес и Дейвид Бенавидес. Потвърден бе вече обявеният мач за титлата на WBA в супер средна категория между Хосе Армандо Ресендис и Хайме Мунгия, като към него бяха добавени още две срещи.

„Много съм щастлив, че ще се кача на ринга срещу велик боец като Хайме Мунгия, който се състезава на това ниво от дълго време“, заяви Ресендис. „За мен това е голямо предизвикателство и огромна мотивация. Винаги съм мечтал за такива битки – да се изправя срещу най-добрите имена в спорта и да докажа, че принадлежа към това ниво.“

„Много съм развълнуван да се завърна, особено за да се бия за световна титла срещу друг мексиканец“, каза Мунгия. „Наистина съм благодарен на моя екип и на всички, които направиха този мач възможен. Готови сме да излезем победители в тази велика нощ за Мексико!“

В категория до 63.5 кг (140 паунда) Оскар Дуарте (30-2-1, 23 KO) ще се изправи срещу Анхел Фиеро (23-4-2, 18 KO) в зрелищен сблъсък, който лесно може да обере овациите. Дуарте, който има четири поредни победи след загубата си с нокаут от Райън Гарсия, наскоро пропусна шанс за титлата срещу Ричардсън Хичинс. Фиеро е с баланс 1-3 в последните си четири мача, но в тази серия влизат една истинска война с Исак "Питбула" Крус и една дисквалификация.

„Много съм щастлив и мотивиран за този двубой на 2 май в Лас Вегас“, сподели Дуарте. „Това е страхотно събитие на много значима дата за всички мексиканци, което го прави още по-специално за мен. Нямам търпение да се изправя срещу друг мексикански воин, който вече е доказал таланта и смелостта си на ринга. Когато двама мексиканци се качат на ринга, хората знаят, че ще бъде страхотна битка. И двамата ще дадем всичко от себе си и съм сигурен, че ще бъде война, на която феновете наистина ще се насладят. Искам да благодаря на целия си екип, че ме включи в тази страхотна карта на толкова важна дата за всички мексиканци.“

В категория до 69.8 кг (154 паунда), Исак Лусеро (18-0, 14 KO) преминава от предварителните мачове на PBC към основната карта, за да се боксира с Алан Сандовал (30-0-1, 19 KO).

