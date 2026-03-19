Оливейра отвърна на критиците: Завиждат ми, защото направих победата над Холоуей да изглежда лесна

Професионални бойци като Нейт Диаз и Конър Макгрегър разкритикуваха Чарлс Оливейра за това, че е заложил на граплинга, за да победи Макс Холоуей за титлата BMF в главния двубой на UFC 326. Според бразилеца обаче, това е просто завист.

На 7 март в Лас Вегас Оливейра доминира над Холоуей в продължение на пет рунда, за да си тръгне с пояса. В скорошно интервю за "Olhar da Luta" той отговори на критиците си.

„Излязох да се бия с човек, когото никой не беше доминирал, никой не беше събарял“, заяви Оливейра. „Всеки, който го сваляше на земята, той веднага се изправяше и продължаваше да прави това, което умее – да сочи центъра в последните 10 секунди и да ги нокаутира. Аз влязох в битка, в която, с цялото ми уважение, направих всичко да изглежда лесно. Най-добрите ръце, най-добрите ритници – аз бях този, който ги пласираше. Играта ми на земя беше безупречна. Той се защитаваше, разбира се, но моят граплинг беше перфектен. Нямаше нито един момент, в който нещата да се влошат за мен. Аз бях този, който го извика в центъра и започна да нанася удари. Ръцете ми минаваха. Единственият удар, който той пласира, уцели рамото ми и това беше този, който ме извади от равновесие“, добави бразилецът.

Оливейра припомни критиките, които получи за решението си да играе в стойка срещу Илия Топурия на UFC 317, когато беше нокаутиран за първи път в своята ММА кариера в мач за титлата в лека категория. След това Оливейра отказа Матеуш Гамрот в Рио де Жанейро, преди да победи Холоуей в T-Mobile Arena, подобрявайки статистиката си на 37-11.

Оливейра признава, че е разочарован, че не е успял да завърши мача срещу Холоуей, което щеше да увеличи рекорда му за най-много завършвания в UFC на 22. Въпреки това, той е доволен от работата, свършена заедно с треньора по борба Алиреза Ноей и майстора на бразилското жиу-жицу Демиан Мая в лагера на "Chute Boxe Diego Lima".

„И ме критикуваха, че не съм влязъл в размени. Критикуваха ме, че всичко е било на земя“, каза Оливейра. „Критикуваха ме, казвайки, че е бил лош мач. Мисля, че когато професионални бойци казват, че това е била лоша битка, това е завист. Да доминираш човек като Макс Холоуей в продължение на пет рунда, които според мен трябваше да са 10-8 предвид нивото на контрол, и след това да казват, че не съм играл в стойка?“

„Не знам какво искат“, продължи той. „За следващия мач искам те да ми кажат какъв е планът. Какво искате да направя? Муай тай, джудо, кунг-фу, сърф? Какво трябва да направя, за да са доволни хората? Защото ако вляза там, спечеля битката и пак не е достатъчно добре, тогава няма какво да направя. Но най-важното е: „BMF“ шампионът е Чарлс Оливейра, Чарлс „до Бронкс“. Донесохме в Бразилия пояс, който нито един бразилец не беше печелил. Така че, независимо дали на хората им харесва или не, ние сме шампионите.“