Фюри изказа съболезнования към жертвите в катастрофата с Джошуа

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри изказа своите съболезнования за жертвите от катастрофата с Антъни Джошуа.

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Във фаталния инцидент загинаха двама от треньорите на Джошуа - Сина Гами и Латиф Айоделе, след като автомобилът, в който се е возил и британският боксьор, се сблъска със спрял камион на магистралата между нигерийските градове Лагос и Ибадан. Айоделе беше персонален треньор на Джошуа, докато Гами се грижеше за кондиционната подготовка на 36-годишния боксьор.

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Тайсън Фюри, който дълго време е спряган да се изправи срещу Антъни Джошуа догодина, написа в профила си в Инстаграм, цитиран от ДПА: „Това е толкова тъжно. Нека Бог да им даде добро място в рая.“

Според говорител на Джошуа, той е в стабилно състояние, след като беше отведен в болница за прегледи и лечение. Правителството на щата Огун в Нигерия, където се случи катастрофата, потвърди, че британецът не се е нуждаел от спешна медицинска помощ, въпреки че на кадри, снимани в минутите след инцидента, той видимо изпитва сериозна болка.

Владимир Кличко, друг бивш шампион в тежка категория, също написа послание за Антъни Джошуа.

„Дълбоко съм натъжен да чуя за Ей Джей и неговите близки. Имах удоволствието да участвам в незабравим сблъсък с него, винаги съм го смятал за много класен спортист, който заслужава целия ми респект. Сърцето ми е с него и желая на него и близките му най-доброто в тези трудни времена“, написа украинецът.

Правителството на щата Огун публикува изявление, според което Антъни Джошуа „за малко се е разминал със смъртта“, добавяйки, че разследването за причините за инцидента е започнало.

Според властите в Нигерия автомобилът се е движил със скорост над позволената и е предприел маневра за изпреварване преди да се случи инцидентът.

Преди малко повече от седмица Антъни Джошуа участва в първия си боксов мач от над година, нокаутирайки американеца Джейк Пол в шестия рунд.