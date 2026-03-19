Инес Даниела за битката с Теодора Кирилова: Публиката ще хареса двубоя ни

  • 19 март 2026 | 14:12
Инес Даниела ще бъде последната съперничка в кариерата на най-успешната българска кикбоксьорка Теодора Кирилова. Двете ще кръстосат ръкавици на 21 март в София в битка бенефис за Кирилова. Залогът в 5-рундовия сблъсък е титлата на веригата "Elite Fighting Arena" в категория до 52,2 кг.

„Теодора е силна и опитна – каза за Спортната джунгла Инес Даниела. – Ще бъде здрав мач между нас, който ще се хареса на публиката. Готова съм да спечеля.“Даниела спечели световната титла по кикбокс версия WAKO в края на миналата година. Тя детронира шампионката Алесия Мурони и записа 12-а победа в 13 мача.

Португалката започва да тренира кикбокс чак на 20-годишна възраст, но въпреки това много бързо напредва като професионалистка. Галавечерта на EFA ще се проведе в столичния "Тента Ивент Сентър" в парка „Гео Милев“. По време на шоуто ще има още една 5-рундова битка за титла. Мартин Копривленски ще премери сили с непобедения италианец Валентино Валенте

Гриша Ганчев изрази позицията си за случващото се в родната борба

Голям боксов мач в Плевен: Пепелянката се връща на ринга у дома

Димчо Димчев: Новите покани към националите по борба са със старото съдържание

Представители на 50 спортни клуба внесоха подписка в БФБорба с искане за свикване на извънредно Общо събрание за смяна на ръководството и устава

Поканиха борците на ЦСКА да тренират с националния отбор

Журналист твърди, че Джошуа и Фюри са уредили битката

Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

Лудогорец няма право на грешка във Варна

Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

