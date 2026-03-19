Инес Даниела за битката с Теодора Кирилова: Публиката ще хареса двубоя ни

Инес Даниела ще бъде последната съперничка в кариерата на най-успешната българска кикбоксьорка Теодора Кирилова. Двете ще кръстосат ръкавици на 21 март в София в битка бенефис за Кирилова. Залогът в 5-рундовия сблъсък е титлата на веригата "Elite Fighting Arena" в категория до 52,2 кг.

„Теодора е силна и опитна – каза за Спортната джунгла Инес Даниела. – Ще бъде здрав мач между нас, който ще се хареса на публиката. Готова съм да спечеля.“Даниела спечели световната титла по кикбокс версия WAKO в края на миналата година. Тя детронира шампионката Алесия Мурони и записа 12-а победа в 13 мача.

Португалката започва да тренира кикбокс чак на 20-годишна възраст, но въпреки това много бързо напредва като професионалистка. Галавечерта на EFA ще се проведе в столичния "Тента Ивент Сентър" в парка „Гео Милев“. По време на шоуто ще има още една 5-рундова битка за титла. Мартин Копривленски ще премери сили с непобедения италианец Валентино Валенте