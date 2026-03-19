Шара Магомедов се завръща през юни

Мишел Перейра е подновил договора си с UFC и се е съгласил да се изправи в клетката срещу руския боец в средна категория Шара Булет на 27 юни. Новината бе съобщена от mmafighting.com, но все още не е официално обявена от UFC.

Събитието е предварително планирано да се проведе в Баку, Азербайджан, но от американската медия допълват, че UFC следи внимателно обстановката в региона на фона на продължаващия конфликт между САЩ, Израел и Иран.

Перейра е спечелил 10 от 15-те си битки в октагона нa UFC, но в последните си четири двубоя има едва една победа, което поставяше под съмнение преподписването му с елитната ММА компания.

Шара Магомедов, известен още като Шара Булет, има професионален ММА актив от 16 победи и 1 загуба. Той подобри статистиката си в UFC на 5-1 с победа със съдийско решение над Марк-Андре Барио през юли 2025-а, която му донесе и бонус. С този успех той се върна към победите след единствената си загуба в ММА от Майкъл Пейдж. Дагестанецът изигра две граплинг срещи срещу Арман Царукян и Едсон Барбоса, които завършиха с равенства.

В картата на UFC в Баку е включен и двубоят между Бруно Ферейра и Икрам Алискеров, потвърдиха от MMA Fighting след информация от Лаерте Виана. Алискеров (17-2) влиза в клетката след две поредни победи над Андре Муниз и Джун Йонг Парк, докато Ферейра (15-3) ще се опита да се върне на победния път, след като Грегъри Родригес прекъсна серията му от три поредни успеха.