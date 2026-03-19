Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
Шара Магомедов се завръща през юни

  • 19 март 2026 | 16:47
  • 434
  • 1
Мишел Перейра е подновил договора си с UFC и се е съгласил да се изправи в клетката срещу руския боец в средна категория Шара Булет на 27 юни. Новината бе съобщена от mmafighting.com, но все още не е официално обявена от UFC.

Събитието е предварително планирано да се проведе в Баку, Азербайджан, но от американската медия допълват, че UFC следи внимателно обстановката в региона на фона на продължаващия конфликт между САЩ, Израел и Иран.

Перейра е спечелил 10 от 15-те си битки в октагона нa UFC, но в последните си четири двубоя има едва една победа, което поставяше под съмнение преподписването му с елитната ММА компания.

Шара Магомедов, известен още като Шара Булет, има професионален ММА актив от 16 победи и 1 загуба. Той подобри статистиката си в UFC на 5-1 с победа със съдийско решение над Марк-Андре Барио през юли 2025-а, която му донесе и бонус. С този успех той се върна към победите след единствената си загуба в ММА от Майкъл Пейдж. Дагестанецът изигра две граплинг срещи срещу Арман Царукян и Едсон Барбоса, които завършиха с равенства.

В картата на UFC в Баку е включен и двубоят между Бруно Ферейра и Икрам Алискеров, потвърдиха от MMA Fighting след информация от Лаерте Виана. Алискеров (17-2) влиза в клетката след две поредни победи над Андре Муниз и Джун Йонг Парк, докато Ферейра (15-3) ще се опита да се върне на победния път, след като Грегъри Родригес прекъсна серията му от три поредни успеха.

Следвай ни:

Още един испанец застава на пътя на Мартин Петков

  • 19 март 2026 | 15:30
  • 288
  • 0
  • 19 март 2026 | 15:22
  • 278
  • 0
  • 19 март 2026 | 14:12
  • 350
  • 0
  • 19 март 2026 | 13:58
  • 385
  • 0
  • 19 март 2026 | 12:36
  • 490
  • 0
  • 19 март 2026 | 12:26
  • 954
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 19 март 2026 | 18:00
  • 4727
  • 18
  • 19 март 2026 | 18:09
  • 1668
  • 1
  • 19 март 2026 | 11:56
  • 12076
  • 17
  • 19 март 2026 | 11:19
  • 27085
  • 92
  • 19 март 2026 | 14:15
  • 8949
  • 7
  • 19 март 2026 | 10:31
  • 32705
  • 44