Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Наджи Лопес надделя над Мануел Галегос в потенциален Мач на годината

  • 14 март 2026 | 08:25
  • 294
  • 0
Почти всички знаеха, че Наджи Лопес прави голяма крачка напред, когато се съгласи да се бие с Мануел Галегос. Това, което почти никой не очакваше, беше мачът да се превърне в кандидат за „Мач на годината“, пишат от www.boxingscene.com.

В битка, която вероятно ще попадне във всяка класация за най-добър мач на 2026 г., Лопес преодоля сериозна аркада, нокдаун и неуморим противник, за да постигне победа с нокаут в осмия рунд в петък вечер в „Осеола Херитидж Парк“ в Кисими, Флорида.

Срещата, която оглави галавечер на ProBox TV, беше спряна в 2:41 минута на рунда, когато Галегос се свлече в ъгъла под безмилостния натиск на Лопес. Американецът вложи всяка частица от себе си, за да подобри статистиката си до 16-0 (13 с нокаут). Въпреки че е сравнително млад и неопитен претендент в лека-тежка категория, Лопес показа, че познава историята и знае кои шампиони от миналото да следва, след като нарани опонента си.

„През цялото време си мислех за Диего Коралес, за Марвин Хаглър, мислех си за шампионски манталитет“, заяви Лопес след мача.

Галегос от Лос Мочис, Мексико, влоши статистиката си до 22-4-1 (19 с нокаут) със загубата, но спечели уважение с представянето си срещу претендента в лека-тежка категория.

Това беше вторият мач за Галегос след загубата му с нокаут в шестия рунд от Халил Коу миналата година.

Лопес вече е класиран в топ 15 на всички четири основни боксови организации в категория до 79 килограма и вероятно ще се изкачи още в ранглистите.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Даниела Бръснарова завърши на пето място на Европейското първенство до 23 години в Сърбия

Даниела Бръснарова завърши на пето място на Европейското първенство до 23 години в Сърбия

  • 14 март 2026 | 01:30
  • 777
  • 1
Красимир Инински с работна среща в НС

Красимир Инински с работна среща в НС

  • 13 март 2026 | 22:05
  • 377
  • 0
Андрей Атанасов и Алан Дзабиев ще се борят на репешажи на Европейското първенство

Андрей Атанасов и Алан Дзабиев ще се борят на репешажи на Европейското първенство

  • 13 март 2026 | 20:30
  • 405
  • 2
Усик срещу Верхувен - поредното безумие при липса на ценности в бокса

Усик срещу Верхувен - поредното безумие при липса на ценности в бокса

  • 13 март 2026 | 19:27
  • 15484
  • 33
ММА бойци ще обучават агенти на ФБР

ММА бойци ще обучават агенти на ФБР

  • 13 март 2026 | 17:43
  • 624
  • 0
Семи Шилт и Ернесто Хуст ще водят четвъртия SENSHI лагер с покани

Семи Шилт и Ернесто Хуст ще водят четвъртия SENSHI лагер с покани

  • 13 март 2026 | 17:03
  • 388
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сблъсък с голям заряд в Разград!

Сблъсък с голям заряд в Разград!

  • 14 март 2026 | 08:00
  • 3906
  • 42
Ръсел се пребори с дуото на Ферари и триумфира в спринта в Китай

Ръсел се пребори с дуото на Ферари и триумфира в спринта в Китай

  • 14 март 2026 | 05:39
  • 11008
  • 9
Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

  • 14 март 2026 | 07:47
  • 4746
  • 5
Спартак (Вн) и ЦСКА 1948 търсят завръщане към победите - домакините мислят за спасение, а гостите за топ 3

Спартак (Вн) и ЦСКА 1948 търсят завръщане към победите - домакините мислят за спасение, а гостите за топ 3

  • 14 март 2026 | 07:30
  • 2152
  • 4
Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

  • 14 март 2026 | 07:45
  • 1171
  • 3
България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

  • 14 март 2026 | 07:15
  • 1611
  • 1