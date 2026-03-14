Наджи Лопес надделя над Мануел Галегос в потенциален Мач на годината

Почти всички знаеха, че Наджи Лопес прави голяма крачка напред, когато се съгласи да се бие с Мануел Галегос. Това, което почти никой не очакваше, беше мачът да се превърне в кандидат за „Мач на годината“, пишат от www.boxingscene.com.

В битка, която вероятно ще попадне във всяка класация за най-добър мач на 2026 г., Лопес преодоля сериозна аркада, нокдаун и неуморим противник, за да постигне победа с нокаут в осмия рунд в петък вечер в „Осеола Херитидж Парк“ в Кисими, Флорида.

Срещата, която оглави галавечер на ProBox TV, беше спряна в 2:41 минута на рунда, когато Галегос се свлече в ъгъла под безмилостния натиск на Лопес. Американецът вложи всяка частица от себе си, за да подобри статистиката си до 16-0 (13 с нокаут). Въпреки че е сравнително млад и неопитен претендент в лека-тежка категория, Лопес показа, че познава историята и знае кои шампиони от миналото да следва, след като нарани опонента си.

„През цялото време си мислех за Диего Коралес, за Марвин Хаглър, мислех си за шампионски манталитет“, заяви Лопес след мача.

Галегос от Лос Мочис, Мексико, влоши статистиката си до 22-4-1 (19 с нокаут) със загубата, но спечели уважение с представянето си срещу претендента в лека-тежка категория.

Това беше вторият мач за Галегос след загубата му с нокаут в шестия рунд от Халил Коу миналата година.

Лопес вече е класиран в топ 15 на всички четири основни боксови организации в категория до 79 килограма и вероятно ще се изкачи още в ранглистите.