Андрей Атанасов и Алан Дзабиев ще се борят на репешажи на Европейското първенство

Андрей Атанасов и Алан Дзабиев ще се борят на репешажи на Европейското първенство за мъже и жени до 23 години в Зренянин, Сърбия, след като днешните им съперници достигнаха финалите в категориите си.

Атанасов записа единствената българска победа с 2:1 над италианеца Леон Ривалта, след което отстъпи с 0:9 на французина Владимери Карчаидзе. Той пък записа нови два успеха над Патрик Гордан (Румъния) и Ясин Бен Лабед (Полша), за да се класира на финала на 87 кг класически стил.

Утре Атанасов ще се бори с Гордан, а победителят излиза за бронз срещу Бен Лабед.

Дзабиев отстъпи с 0:3 на Ласко Дарабос в квалификациите на 130 кг, след което унгарецът надделя над Артур Саркисян (Чехия) и Себастиан Вархол (Полша). Първият е на репешаж срещу българският национал, а вторият чака победителя на финала за 3-5 място.

Альоша Илиев (55 кг), Християн Иванов (63) и Алберт Доев (77) приключиха с участието си.