Ковингтън избухна срещу UFC: Вече не им пука за най-добрите битки

Колби Ковингтън продължава да критикува UFC, след като беше оставен извън дългоочакваното събитие на организацията в Белия дом. Беше обявена програмата от шест мача, в която шампионът в леката категория Илия Топурия ще се бие с Джъстин Гейджи, а Алекс Перейра ще се качи в тежка категория, за да се изправи срещу Сирил Ган за временната титла. Ковингтън нарече бойната карта за 14 юни „ужасна“ и изрази разочарованието си, че не е бил поканен да се бие пред президента Доналд Тръмп.

Ковингтън разясни оплакванията си в интервю за Submission Radio, като разкри, че мачмейкърите на UFC имат други планове за него, включително потенциален двубой с един от основните участници в галавечерта UFC Уинипег на 18 април – Майк Малот или Жилберт Бърнс.

„Много го исках“, каза Ковингтън. „Поисках който и да е. Казах, че ще се бия с всеки на тази земя на картата в Белия дом, само за да имам възможността да се бия пред моя герой Доналд Тръмп и всички велики политици, с които съм приятел във Вашингтон. За съжаление обаче аз не вземам решенията – това е работа на UFC, на Хънтър Кембъл. Те казаха, че нямат нужда от услугите ми.

Казаха, че искат да се бия само с победителя между Малот и Бърнс, така че се съгласих с уважение, както се съгласявам на всеки мач, който някога са ми предлагали. Жалко е, но както се казва – животът продължава.“

38-годишният Ковингтън се появява все по-рядко в октагона през последните години. Той се биеше по веднъж годишно в периода 2020–2024, а през 2025 не записа нито един мач. В последната си поява той загуби чрез TKO в третия рунд от Хоакин Бъкли на UFC Тампа.

Според Ковингтън неговата неактивност е изцяло по вина на UFC.

„Просто ме държат да стоя без работа през последните 14 месеца, нищо не правя, само си въртя палците“, каза Ковингтън. „Не са ми предложили нито един ш*бан мач. По договор трябва да ми предлагат по три мача годишно, така че не искам да започвам съдебни спорове или конфликти, но просто не е честно спрямо мен. Не ми дават възможност да печеля, а това е гадното – не само че не ми дават шанс да печеля, но и не ми позволяват да печеля другаде.

Ние сме третирани като независими наемници, но в момента ме третират като служител, защото се опитах да участвам в борба и да направя джу-джицу мач срещу Арман Царукян, а те казаха: „Не. Активни бойци на UFC нямат право да се състезават един срещу друг извън UFC.“ Аз казах: „Как това има смисъл? Ние сме независими наемници, а ме третирате като служител. Все едно казвате, че ако измия една къща, не мога да отида да измия друга, за да изкарам пари. Отнасят се несправедливо с мен и ми писна.“

Макар Ковингтън да не успя да уреди граплинг мач с Царукян, той ще се изправи срещу Дилън Данис на Real American Freestyle 7 на 28 март. Ако твърденията му, че UFC искат той да се бие с победителя между Малот и Бърнс, са верни, може да мине доста време, преди Ковингтън отново да се бие в клетката.

Засега Ковингтън приема ситуацията, макар да се присъединява към нарастващия списък от известни бойци, които критикуват настоящия бизнес модел на UFC.

„На всяка стъпка са се отнасяли с мен като с боклук“, каза Ковингтън. „Опитвах се да играя ролята на човек на компанията, но вече ми писна. Просто е разочароващо и няма какво да направим по въпроса. Трябва просто да продължиш напред.

Мисля, че UFC просто са се отпуснали“, добави той по-късно. „Получиха 8 милиарда долара от Paramount. Вече не им пука да правят най-добрите и най-вълнуващите мачове. Получават гарантирани пари, затова предпочитат да пуснат някой, който взима малко пари, вместо човек като мен, който струва скъпо. Така стоят нещата.“