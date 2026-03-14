Даниела Бръснарова завърши на пето място на Европейското първенство до 23 години в Сърбия

Даниела Бръснарова завърши на пето място на Европейското първенство по борба до 23 години в Зренянин, Сърбия. В малкия финал при 72-килограмовите българката отстъпи пред полякинята Каролина Яворска с 0:5.

Фатме Шабан не успя да стигне до битка за отличието, след като загуби в репешажите в категория до 62 кг срещу туркинята Гюлсум Бингол.

Загуби за трите българки в Сърбия

Преди това на пето място се наредиха Несрин Сюлейманова (55), Виктория Бойнова (59) и Ванеса Георгиева (76).

В събота на тепиха излизат последните петима българи в класическия стил за пресявки. Други двама са на репешажи.