Красимир Инински с работна среща в НС

Президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински проведе работна среща днес в Народното събрание. Той бе приет от Габриел Вълков, председател на Комисията по въпросите на младежта и спорта, с когото разговаряха за изключително важното и престижно домакинство на България на Европейското първенство за мъже и жени. Шампионатът ще се проведе от 15 до 26 септември в "Асикс Арена" в София.

Г-н Инински запозна г-н Вълков със състоянието на българския бокс и отличните перспективи, които има не само за предстоящото Европейско първенство, но и за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Председателят на Комисията по въпросите на младежта и спорта отчете много силните резултати на националите ни във всички възрастови групи. Той сподели, че вярва в бляскавото бъдеще на бокса и е уверен, че федерацията е в добри ръце под ръководството на г-н Инински и неговия екип.