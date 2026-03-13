Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Красимир Инински с работна среща в НС

  • 13 март 2026 | 22:05
  • 114
  • 0
Президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински проведе работна среща днес в Народното събрание. Той бе приет от Габриел Вълков, председател на Комисията по въпросите на младежта и спорта, с когото разговаряха за изключително важното и престижно домакинство на България на Европейското първенство за мъже и жени. Шампионатът ще се проведе от 15 до 26 септември в "Асикс Арена" в София.

Г-н Инински запозна г-н Вълков със състоянието на българския бокс и отличните перспективи, които има не само за предстоящото Европейско първенство, но и за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Председателят на Комисията по въпросите на младежта и спорта отчете много силните резултати на националите ни във всички възрастови групи. Той сподели, че вярва в бляскавото бъдеще на бокса и е уверен, че федерацията е в добри ръце под ръководството на г-н Инински и неговия екип.

Следвай ни:

Виж всички

