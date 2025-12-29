Популярни
Мачът на България срещу Полша на Евроволей 2026 е напълно разпродаден

  • 29 дек 2025 | 17:57
  • 119
  • 0
Интересът на българските фенове към Европейското първенство по волейбол за мъже, на което домакин ще бъде и София, расте, съобщиха от Българската федерация.

"Един от мачовете вече е напълно разпродаден, а още срещи привличат сериозно внимание. Арена 8888 София се готви за голям волейбол и пълни трибуни. Продажбата на билети продължава. Вторите в света заслужават подкрепата на пълна зала!", пишат от волейболната федерация.

Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол
Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

След като България стана световен вицешампион на първенството във Филипините, интересът към волейбола у нас се повиши многократно и предвидената зала за домакинство във Варна бе сменень със София основно заради по-големия капацитет. Първенството ще се състои между 9 и 26 септември, като София ще приеме мачове от груповата фаза, както и на част от елиминационните мачове - четири осминафинала и два четвъртфинала. Останалите домакини са Италия (където ще бъдат мачът на откриването и финалът), Финландия и Румъния.

"Показателен за това е фактът, че билетите за двубоя България – Полша вече са напълно разпродадени. Срещата срещу един от традиционните фаворити в европейския и световния волейбол предизвика огромен интерес още в първите дни на продажбите - ясен знак за очакванията и доверието на публиката към националния ни отбор.

Алекс Грозданов: Горд съм, че съм част от това поколение
Алекс Грозданов: Горд съм, че съм част от това поколение

"Следващият мач, който се очертава като особено търсен, е срещата с Португалия - съперник с възходящо развитие и стил, който обещава динамичен и атрактивен волейбол. Интересът към този двубой нараства, а наличните билети постепенно намаляват.

"Не по-малко внимание привлича и откриващият мач на Европейското първенство - България срещу Северна Македония. Първият съдийски сигнал на шампионата, домакинската атмосфера и желанието за силен старт превръщат тази среща в една от ключовите за феновете, които искат да бъдат част от началото на Евроволей 2026 в София.

Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.
Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

"Европейско първенство у дома не е просто спортно събитие - това е възможност българските волейболисти да усетят подкрепата на пълните трибуни, а феновете да бъдат част от историята. Всеки мач в Арена 8888 София ще бъде крачка към голямата цел, а атмосферата ще играе своята роля.

"Продажбата на билети продължава, а интересът ясно показва, че Евроволей 2026 започва още сега - с очакването, емоцията и подкрепата на българската публика. Вторите в света заслужават подкрепата на пълна зала във всеки свой двубой!", написаха на сайта на федерацията.

