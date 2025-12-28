Алекс Грозданов: Горд съм, че съм част от това поколение

Годината на мечтите, но и на тяхното сбъдване. В такава се превърна 2025-а за капитана на националния отбор по волейбол – Алекс Грозданов.

Мечтата имаше своя 13-годишен срок на изпълнение. Още през 2012 г. Алекс си поставя една за цел от момчето на трибуните в залата да се превърне в този, заради когото децата се влюбват във волейбола.

"Спомням си 2012-а година имаше Световна лига в София. И тогава бях някъде по високите тераси в „Арена София“. Тогава си казах, че искам да бъда там, на игрището. Искам да запаля хората по същия начин.“, коментира Алекс Грозданов пред bTV.

Всичко във витрината

Последните 12 месеца могат да бъдат определени като перфектни за капитана на националния отбор. С клубния си отбор Богданка Любин стана шампион на Полша, спечели Суперкупата на страната, като триумфира в европейския клубен турнир - Чалъндж къп.

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

С националния тим направи нещо, за което никой не беше мечтал дори - спечели втория в историята на България сребърен медал от световно първенство по волейбол за мъже!

След триумфа през 1970 г., този път Алекс Грозданов изведе като капитан момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини. Младият отбор направо "скри топката" на света - по категоричен начин тези "лъвове" върнаха родния волейбол на върха и заслужено се окичиха с медали.

А нашият герой спечели наградата за най-добър централен блокировач и имаше удоволствието да води съотборниците си на шампионския парад по улиците на София.

„Помня почти всичко от тази разходка с буса. Пристигането на площада. Невероятно е! Сещам се, че имаше хора, излезли по улиците. Хора, които тичат по тротоара с нас, с буса. Наистина една сбъдната мечта за всеки спортист.

Аз съм горд да бъда част от това поколение, което успя да сбъдне мечтата на народа. Това е година на сбъднати мечти и много научени уроци. За радост, идва време за следващата мечта и следващият урок, който да се учи.“, признава капитанът на мъжкия национален отбор по волейбол.

btvsport.bg