Еди Хау: Трябва да започнем да сме по-уверени в гостуванията ни

Нюкасъл Юнайтед ще се отправи към утрешното си гостуване срещу Бърнли с надеждата да донесе радост на феновете си, макар и далеч от „Сейнт Джеймс Парк“. Загубата с 0:1 от Манчестър Юнайтед в предишната среща на тима означаваше, че Нюкасъл е спечелил само веднъж и е взел общо 6 точки от девет гостувания във Висшата лига през този сезон - статистика, която съставът трябва да поправи, ако иска да се включи в битката за евроучастие.

„Трудно е да се гостува там. Знам го от опит“, коментира мениджърът на Нюкасъл Еди Хау по повод срещата с Бърнли.

„Трябва да направим всичко възможно, за да постигнем положителен резултат. Необходимо е да започнем да се чувстваме по-добре на чужд терен, да сме по уверени по време на гостуванията си. А за нашите фенове, които дават толкова много и пътуват в такъв солиден брой, трябва да им дадем това чувство, което искат“, продължи Хау.

Както се случи и през сезон 2023/2024, Нюкасъл се опитва да поддържа интензивността си в лигата, като същевременно се справя с изискванията на участието в Шампионската лига.

„Разбира се, за нас е по-трудно да направим това, когато играем на всеки два-три дни, но все още е част от нас“, допълни Еди Хау.

„Като погледнете назад към първото полувреме на мача срещу Челси, то беше възможно най-интензивно, което някога съм виждал да играем. Мисля, че бяха брилянтни 45 минути. Може да има множество различни причини. Лесно е да погледнеш резултатите и да мислиш по определен начин, но като цяло в последните седем или осем мача представянето ни, с изключение на двубоя със Съндърланд, беше много по-добро“, заяви мениджърът на Нюкасъл.