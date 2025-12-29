2025 - годината на развалените проклятия

2025 година се оказа повратна за няколко европейски отбора, които успяха да сложат край на дългото си чакане за спечелване на трофей. От Пари Сен Жермен в Шампионската лига до Тотнъм в Лига Европа и Хари Кейн в Бундеслигата, нека видим как тази година промени историята за клубове от целия континент.

Тотнъм - Лига Европа

Под ръководството на Постекоглу, Тотнъм отчаяно търсеше трофей, за да сложи край на мъчителното 17-годишно чакане. „Шпорите“, често обект на подигравки заради неспособността си да печелят титли, опровергаха очакванията, въпреки изявлението на гръко-австралийския треньор, че „обикновено печели трофеи през втория си сезон“. След много труден мач и свръхусилия в защита на финала, лондончани най-накрая сложиха край на „проклятието“ благодарение на гол на Бренан Джонсън, който оформи крайното 1:0.

Кристъл Палас - ФА Къп

„Орлите“ спечелиха първия си трофей от 120 години, поднасяйки огромна изненада на финала за ФА Къп. След като бяха победени два пъти на финала на същия турнир, през 1990 и 2016 г., лондончани победиха Манчестър Сити с 1:0, като голмайстор беше Езе. Този резултат остави „гражданите“ без титла за първи път от 2016 г. и донесе на Кристъл Палас първата им ФА Къп.

Нюкасъл - Купа на Лигата

Нюкасъл отпразнува първата си голяма домашна титла от 1955 г., побеждавайки шампиона на Висшата лига Ливърпул с 2:1 на финала. Головете на Бърн и Исак гарантираха, че отборът на Еди Хау ще сложи край на 70-годишно чакане. Това беше първата титла за Нюкасъл след спечелването на ФА Къп през 1955 г.

Хари Кейн - Бундеслига

През същата година, когато Тотнъм спечели Лига Европа на УЕФА, бившият му капитан и настоящ нападател на Байерн (Мюнхен), Хари Кейн, разби собственото си „проклятие“, като спечели първия трофей в кариерата си. Въпреки трансфера си в баварския клуб миналия сезон, англичанинът завърши първата си година в Германия без отличие. Въпреки това, след доминиращ сезон в Бундеслигата, където стана голмайстор с 26 гола, „баварците“ си върнаха титлата от Байер Леверкузен, който беше прекъснал серията от 11 поредни шампионски титли на отбора от Мюнхен през предходната година.

Пари Сен Жермен - Шампионска лига

Откакто френският клуб беше придобит от държавния инвестиционен фонд на Катар през 2011 г., спечелването на Шампионската лига беше абсолютен приоритет. Въпреки огромните инвестиции и привличането на топ таланти, парижани постоянно се проваляха. В крайна сметка отборът на Луис Енрике, с Усман Дембеле като лидер в атака, спечели най-престижния клубен турнир с впечатляваща победа с 5:0 над Интер.

Болоня - Купа на Италия

Болоня разби проклятието на титлите, което я преследваше повече от половин век, като спечели Купата на Италия срещу Милан. „Росонерите“, водени от Люис Фъргюсън, вдигнаха първата си купа от 1974 г. С тази победа треньорът Винченцо Италяно и голмайсторът на финала, Дан Ндой, завинаги влязоха в историята на клуба.

Снимки: Gettyimages