Етър подписа с бивш халф на ЦСКА 1948

Стелиян Добрев се завръща в Етър. Един от талантливите футболисти, излезли от "виолетовата" школа, отново се завръща у дома. След интензивни двуседмични преговори ръководството на клуба успя да постигне договорка и привлече халфа. Той се завръща в родния клуб точно в деня, в който преди 7 години стана носител на новоучредената Награда "Трифон Иванов".

Стелиян Добрев е роден на 12 ноември 2003 г. и е юноша на "виолетовите". Дебютира в първия отбор на Етър едва на 16-годишна възраст на 23 февруари 2020 г. в мача срещу Лудогорец, завършил 1:1. После кариерата му премина през ЦСКА 1948 и Фратрия, а през последната есен бе преотстъпен от варненския клуб в Севлиево. Бил е юношески и младежки национал. Неотдавна се раздели с Фратрия по взаимно съгласие и от днес е футболист на "виолетовите".

"След пет години отново съм у дома! Винаги съм казвал, че един ден ще се завърна в Етър, защото тук съм видял страхотно отношение и от ръководството, и от феновете. Раздялата ми с Фратрия не е изненадваща, искахме го и двете страни. Имах през есента добър престой в Севлиево в личен план, за съжаление оставям отбора в лошо състояние, но им пожелавам да се спасят! Очаквам тази пролет Етър да се обиграе и да бъде максимално подготвен за следващия сезон.

В момента нито се борим за влизане, нито сме застрашени от изпадане, което е отличен момент треньори и футболисти да са едно цяло. Познаваме се с голяма част от момчетата, с Иван Иванов досега не сме работили, но всички отзиви за него са добри. За себе си мога да гарантирам, че ще има раздаване от първата до последната минута и се надявам да помогна с асистенции и голове на отбора!", заяви Стелиян Добрев след подписването на договора си.