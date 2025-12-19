Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Етър
  3. Етър подписа с бивш халф на ЦСКА 1948

Етър подписа с бивш халф на ЦСКА 1948

  • 19 дек 2025 | 17:52
  • 673
  • 0
Етър подписа с бивш халф на ЦСКА 1948

Стелиян Добрев се завръща в Етър. Един от талантливите футболисти, излезли от "виолетовата" школа, отново се завръща у дома. След интензивни двуседмични преговори ръководството на клуба успя да постигне договорка и привлече халфа. Той се завръща в родния клуб точно в деня, в който преди 7 години стана носител на новоучредената Награда "Трифон Иванов".

Стелиян Добрев е роден на 12 ноември 2003 г. и е юноша на "виолетовите". Дебютира в първия отбор на Етър едва на 16-годишна възраст на 23 февруари 2020 г. в мача срещу Лудогорец, завършил 1:1. После кариерата му премина през ЦСКА 1948 и Фратрия, а през последната есен бе преотстъпен от варненския клуб в Севлиево. Бил е юношески и младежки национал. Неотдавна се раздели с Фратрия по взаимно съгласие и от днес е футболист на "виолетовите".

"След пет години отново съм у дома! Винаги съм казвал, че един ден ще се завърна в Етър, защото тук съм видял страхотно отношение и от ръководството, и от феновете. Раздялата ми с Фратрия не е изненадваща, искахме го и двете страни. Имах през есента добър престой в Севлиево в личен план, за съжаление оставям отбора в лошо състояние, но им пожелавам да се спасят! Очаквам тази пролет Етър да се обиграе и да бъде максимално подготвен за следващия сезон.

Етър привлече млад нападател от Вихрен (Сандански)
Етър привлече млад нападател от Вихрен (Сандански)

В момента нито се борим за влизане, нито сме застрашени от изпадане, което е отличен момент треньори и футболисти да са едно цяло. Познаваме се с голяма част от момчетата, с Иван Иванов досега не сме работили, но всички отзиви за него са добри. За себе си мога да гарантирам, че ще има раздаване от първата до последната минута и се надявам да помогна с асистенции и голове на отбора!", заяви Стелиян Добрев след подписването на договора си.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Талант подписа договор за три години с Левски

Талант подписа договор за три години с Левски

  • 19 дек 2025 | 13:14
  • 10670
  • 13
Марица (Пд) обяви контроли с Ботев и дубъла на Локо

Марица (Пд) обяви контроли с Ботев и дубъла на Локо

  • 19 дек 2025 | 13:12
  • 446
  • 0
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 12966
  • 6
Фондация ЦСКА активно подпомага лечението на Любо Пенев

Фондация ЦСКА активно подпомага лечението на Любо Пенев

  • 19 дек 2025 | 12:03
  • 1548
  • 2
Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

  • 19 дек 2025 | 09:24
  • 5134
  • 67
В Аксаково ще имат нова трибуна

В Аксаково ще имат нова трибуна

  • 19 дек 2025 | 09:19
  • 984
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:3 Лудогорец, Дуа с втори гол

Берое 0:3 Лудогорец, Дуа с втори гол

  • 19 дек 2025 | 18:44
  • 7414
  • 59
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 10228
  • 6
Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 19 дек 2025 | 16:57
  • 12591
  • 18
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 12966
  • 6
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 14718
  • 10
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 16517
  • 48