Етър се раздели с петима футболисти

Етър обяви, че се разделя с петима футболисти. Договорите на Петър Караангелов, Димитър Илиев, Васил Василев, Кръстьо Банев и Кристиян Вълков са били прекратени и те ще продължат кариерата си далеко от Велико Търново.
Ето какво пишат от Етър:
Уважаеми фенове на Футболен клуб "Етър",
Днес ръководството на клуба постигна взаимно споразумение с Петър Караангелов, Димитър Илиев, Васил Василев, Кръстьо Банев и Кристиян Вълков за прекратяване на техните трудови правоотношения с футболния ни клуб.
От името на целия клуб изразяваме своята дълбока благодарност към тези футболисти за професионализма, характера и отдадеността, с които защитаваха виолетовата фланелка. Всеки един от тях остави следа – на терена, в съблекалнята и в сърцата на привържениците.
Веднъж "виолетови" – завинаги част от нашето семейство.
Носихте цветовете ни с чест и достойнство, и затова ще запазите своето място в историята на клуба!
Пожелаваме им здраве, сили и успех по новия път, който им предстои!
Снимка: Етър/ Anatoliy Yordanov