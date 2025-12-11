Популярни
Етър се раздели с петима футболисти

  11 дек 2025 | 12:48
  • 364
  • 0
Етър се раздели с петима футболисти

Етър обяви, че се разделя с петима футболисти. Договорите на Петър Караангелов, Димитър Илиев, Васил Василев, Кръстьо Банев и Кристиян Вълков са били прекратени и те ще продължат кариерата си далеко от Велико Търново.

Етър приключи годината с успех
Етър приключи годината с успех

Ето какво пишат от Етър:

Уважаеми фенове на Футболен клуб "Етър",

Днес ръководството на клуба постигна взаимно споразумение с Петър Караангелов, Димитър Илиев, Васил Василев, Кръстьо Банев и Кристиян Вълков за прекратяване на техните трудови правоотношения с футболния ни клуб.

От името на целия клуб изразяваме своята дълбока благодарност към тези футболисти за професионализма, характера и отдадеността, с които защитаваха виолетовата фланелка. Всеки един от тях остави следа – на терена, в съблекалнята и в сърцата на привържениците.

Веднъж "виолетови" – завинаги част от нашето семейство.

Носихте цветовете ни с чест и достойнство, и затова ще запазите своето място в историята на клуба!

Пожелаваме им здраве, сили и успех по новия път, който им предстои!

Снимка: Етър/ Anatoliy Yordanov

