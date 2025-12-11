Етър обяви контролите си през зимата

Пет проверки ще направи Етър по време на зимната подготовка, обявиха от клуба. Футболистите бяха разпуснати в почивка за празниците, като старши треньорът Иван Иванов ги събира за начало на подготовката на 8 януари. В първите два дни по традиция играчите ще преминат през медицински прегледи.

Първата контролна среща ще бъде на 16 януари (петък) в Пловдив срещу Локомотив. На 24 януари (събота) етърци приемат лидера в Северозападната Трета лига Академик (Свищов). Следващата сряда, 28 януари, е предвидена за гостуване на Дунав в Русе. На 31 януари (събота) Етър ще гостува на „Черно море“ (Варна), а генералната репетиция преди подновяването на първенството ще бъде между 6 и 8 февруари на стадион „Ивайло“ срещу Спартак (Плевен).

Възможни са обаче промени в мястото и времето на контролите в зависимост от ситуацията, предупредиха “виолетовите”.