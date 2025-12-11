Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Етър
  3. Етър обяви контролите си през зимата

Етър обяви контролите си през зимата

  • 11 дек 2025 | 12:51
  • 318
  • 0
Етър обяви контролите си през зимата

Пет проверки ще направи Етър по време на зимната подготовка, обявиха от клуба. Футболистите бяха разпуснати в почивка за празниците, като старши треньорът Иван Иванов ги събира за начало на подготовката на 8 януари. В първите два дни по традиция играчите ще преминат през медицински прегледи.

Етър се раздели с петима футболисти
Етър се раздели с петима футболисти

Първата контролна среща ще бъде на 16 януари (петък) в Пловдив срещу Локомотив. На 24 януари (събота) етърци приемат лидера в Северозападната Трета лига Академик (Свищов). Следващата сряда, 28 януари, е предвидена за гостуване на Дунав в Русе. На 31 януари (събота) Етър ще гостува на „Черно море“ (Варна), а генералната репетиция преди подновяването на първенството ще бъде между 6 и 8 февруари на стадион „Ивайло“ срещу Спартак (Плевен).

Възможни са обаче промени в мястото и времето на контролите в зависимост от ситуацията, предупредиха “виолетовите”.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
  • 4985
  • 14
Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

  • 11 дек 2025 | 07:30
  • 10630
  • 33
Валери Божинов: Писна ми да ни третират като глупаци

Валери Божинов: Писна ми да ни третират като глупаци

  • 11 дек 2025 | 00:38
  • 2391
  • 9
Разван Луческу предупреди: Лудогорец е отбор, който обича да доминира

Разван Луческу предупреди: Лудогорец е отбор, който обича да доминира

  • 10 дек 2025 | 20:35
  • 2472
  • 0
Десподов преди битката с Лудогорец: Много е хубаво, че отново съм тук, но утре съм от другата страна

Десподов преди битката с Лудогорец: Много е хубаво, че отново съм тук, но утре съм от другата страна

  • 10 дек 2025 | 20:27
  • 10309
  • 15
ПАОК без официална тренировка на "Хювефарма Арена"

ПАОК без официална тренировка на "Хювефарма Арена"

  • 10 дек 2025 | 19:34
  • 1307
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
  • 4985
  • 14
Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

  • 11 дек 2025 | 07:30
  • 10630
  • 33
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 5938
  • 8
Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

  • 11 дек 2025 | 11:14
  • 5610
  • 2
Трудни гостувания за фаворитите в Лига Европа

Трудни гостувания за фаворитите в Лига Европа

  • 11 дек 2025 | 06:30
  • 3254
  • 0
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 718
  • 3