Етър привлече млад нападател от Вихрен (Сандански)

Етър обяви, че привлича централния нападател Кристиян Величков. Юношата на Славия за последно игра във Вихрен (Сандански), а преди това е защитавал цветовете и на ЦСКА 1948.

Ето какво пишат от Етър:

Футболен клуб „Етър“ подписа договор с Кристиян Величков – български футболист, роден на 3 ноември 2005 г., който се присъединява към представителния отбор на „виолетовите“. Величков играе на позиция централен нападател, а в „Етър“ пристига от отбора на „Вихрен“ (Сандански).

Кристиян Величков е юноша на „Славия“ (София), където с отбора до 19 г. участва в Младежката лига на УЕФА, трупайки ценен международен опит. В последствие футболистът прекарва два сезона във формациите на ЦСКА 1948, а преди преминаването си в „Етър“ защитава цветовете на „Вихрен“ (Сандански). Величков е и бивш национален състезател на България до 19-годишна възраст.

Привличането на младия централен нападател е част от стратегията на клуба за развитие и надграждане на състава. Футболистът се отличава с добра физика, усет към гола и професионално отношение към тренировъчния процес.

Ръководството на ФК „Етър“ изразява увереност, че Кристиян Величков ще се адаптира бързо и ще допринесе за бъдещите успехи на отбора.

„Етър“ пожелава на Кристиян Величков здраве, силни мачове и много успехи с виолетовия екип!