Наполи все още е далече от ролята на фаворит в Серия "А", смята Конте

Наполи ще завърши една запомняща се 2025 година с гостуване на Кремонезе днес, но старши треньорът на тима Антонио Конте заяви, че футболистите му все още не са готови да доминират тотално в италианското първенство.

Отборът на Конте добави Суперкупа на Италия към титлата в Серия "А" от миналия сезон, след като победи Болоня с 2:0 в Рияд в понеделник. И освен прибавения трофей, това беше голям тласък за тима, който вече има 31 точки и е на две зад лидера в шампионата Интер.

На въпроса дали успехът на Наполи в Саудитска Арабия означава, че сега отборът владее италианския футбол, Конте отговори: „Абсолютно не, бих излъгал, ако го кажа. Миналата година спечелихме първенството с много малък състав, тази година привлякохме много играчи. Но все още не сме готови да диктуваме. Не сме готови, дори не сме близо. Този сезон борбата за челната четворка ще бъде трудна. Ще трябва да бъдем скромни и да работим усилено, за да получим някакво удовлетворение в края на сезона“.

Самият Конте е наясно, че контузиите и лошото представяне като гости може да се окажат решаващи. Преди пътуването до Кремона той все още не знае дали ще използва Сам Бойкема (контузен в крака) и Матиас Оливера (с болки в рамото), след като двамата излязоха от строя именно след мачовете в Саудитска Арабия. Ромелу Лукаку пък не взе участие в нито една от въпросните срещи, тъй като им неизлекувана травма в бедрото и Конте предпочете да не рискува здравето му. Но днес може да получи главна роля.

Тимът на Кремонезе се люшка между възхищението на неутралните фенове, след като Федерико Бонацоли с 5 гола и Джейми Варди с 4 са вкарали точно половината от общо 18-те им попадения в лигата, но в последните две срещи това не се случи нито веднъж и трябваше да се задоволят с 0:0 с Лацио и поражение 0:1 от Торино.

„Това е поредният тест за нас. От една страна домакините имат амбицията да затвърдят добрия си сезон, но пък ние сме уморени от тежката година. Така че ще се види какви морални сили и характери сме запазили за накрая“, обясни още Конте. Домакините от Кремонезе са 12-и в класирането с 21 точки и са с 9 над зоната на изпадащите.

