  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хаас с нов генерален партньор за сезон 2026 във Формула 1

Хаас с нов генерален партньор за сезон 2026 във Формула 1

  • 4 дек 2025 | 13:07
  • 356
  • 0

Отборът на Хаас обяви, че ще има нов генерален партньор за старта на сезон 2026 във Формула 1 в лицето на моторспорт дивизията на Тойота – Toyota Gazoo Racing (TGR).

TGR ще замени американската компания за парични преводи MoneyGram, която беше генерален партньор на Хаас през последните 3.5 години. Поради тази причина официалното име на отбора ще се смени от MoneyGram Haas F1 Team на TGR Haas F1 Team.

Хаас и Тойота стартираха своето технологично партньорство през октомври миналата година, когато за първи път логата на TGR се появиха по колите на американския тим. Сега то ще бъде подсилено допълнително, а най-вероятно това ще означава, че Рио Хиракава, който е титуляр на Тойота в Световния шампионат за издръжливост (WEC), ще продължи да изпълнява ролята на тестови и резервен пилот на Хаас.

В по-дълго срочен план партньорството между Хаас и Тойота може да отвори вратата към Формула 1 за Кале Рованпера. Както е известно двукратният световен рали шампион сложи край на кариерата си в ралитата, за да се насочи към пистовите състезания с едноместни болиди, където отново ще се ползва с подкрепата на Тойота. Финландецът вече заяви, че неговата голяма цел е влизане във Формула 1, а съюзът между Хаас и Тойота може да е точно това, от което той се нуждае.

