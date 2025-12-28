Гуардиола: Настроението беше невероятно, отново съм доволен от момчетата

Джосеп Гуардиола направи шеговит коментар след победата на водения от него Манчестър Сити с 2:1 срещу Нотингам Форест, че е свалил всички натрупани килограми по време на коледните празници, докато наблюдавал срещата на тъч линията.

“Всички килограми, които качих по време на коледните празници, бяха свалени днес. Върнах се във форма. Какъв отбор отново изгради Шон Дайч . Това са наистина, наистина важни три точки”, започна Гуардиола.

Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

Нататък наставникът на 10-кратните шампиони похвали специално и настаникът на Нотингам Форест Шон Дайч, който пое тимът в кризисен момент и към момента успешно го води в битката за изпадане.

“Форест са невероятен отбор. Начинът, по който играят, е просто невероятен. Игор печели всеки двубой. Те имат отбор от най-високо качество. Миналия сезон те пропуснаха Шампионската лига буквално с един или два мача, а сега играят в европейски турнири. Те са фантастичен отбор и е много трудно място за пътуване, особено през зимата. Говорихме много за това с играчите през последните дни. Зима е, пътуването до Нотингам Форест – трябва да си тук, тук и тук. Днес, ако не бяхме готови, нямаше да спечелим този мач. Настроението беше невероятно, така че съм много доволен от момчетата отново”, каза Гуардиола.

Мениджърът на “небесносините” бе запитан и за смените, които направи на почивката.

“Имаше твърде много играчи зад топката и нямаше място между линиите. След това, когато започнахме да излизаме по-бързо от защитата, да се движим навътре и да се разширяваме, започнахме да създаваме положения”, каза още Гуардиола.

След това наставникът на победителите отчете и силното представяне на Раян Шерки, който направи асистенция за първия гол и отбеляза второто победно попадение.

💙🪄 Pep Guardiola on Rayan Cherki: “The moments I shout him and the moments I want to kiss him!”. 😁@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/DPZlCBr5jr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2025

“Понякога му крещя, а понякога искам да го целуна – затова имам смесени чувства към него. Искам да му дам възможност да покаже невероятния си талант”, продължи Гуардиола.

Успехът дойде във важен психологически момент - непосредствено преди дербито с Арсенал, което се явява пряк сблъсък за първото място. “Артилеристите” водят с три точки пред “гражданите”, като испанският специалист подчерта, че има тепърва много неща да се случат до края на сезона.

“Изиграхме 18 мача – първото полувреме свърши. През второто полувреме ще имаме много мачове като днешния. Висшата лига става все по-трудна, но е важно да останем на върха. Победата или загубата днес не означава, че всичко е решено – все още има много мачове пред нас”, завърши Гуардиола.