Тигъра започва подготовка

Вратарят на Черно море Пламен Илиев е възстановен от контузията, която го измъчваше през последните два месеца и ще стартира подготовката на тима наравно със съотборниците си. Първата тренировка на моряците е на 4 януари. 34-годишният страж за последно бе под рамката на 19 октомври при загубата с 1:3 от Левски на "Тича". В следващите осем двубоя не се появи в игра. В първите четири той отстъпи мястото си на Кристиян Томов, а в останалите бе извън групата заради въпросната травма.

Дошлият от Локомотив (Пловдив) вратар се възползва от отсъствието на по-опитния си колега и се представи на ниво. Илиев е мотивиран през пролетта да си върне титулярната позиция под рамката, но задачата му ще бъде доста трудна. Договорът на бившият капитан на Левски изтича през лятото, като за момента няма индикации, че ще му бъде предложен нов. Треньорът на моряците Илиан Илиев вече заяви, че иска да се раздели с някои от чужденците, като не става въпрос за Пламен Илиев. Засега обаче въпросните иностранци се дърпат от разтрогване на договорите. Именно от това ще зависи и селекцията на Черно море през зимата.