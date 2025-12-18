Подготвят "Тича" за новия полусезон

Ръководството на Черно море твърдо реши да форсира в края на календарната година подготовката на "Тича". Така дни преди коледните празници на стадиона тече усилена работа върху тревното покритие. Това има своята предистория.

През април месец преди началото на срещата между "моряците" и Ботев (Пловдив) се изля проливен дъжд с гръмотевици и забавяне на двубоя с повече от два часа. Пороят наводни тотално стадион "Тича", а отводнителните шахти се запушиха , което доведе до изгребване на водата с капсулирани хидрофорни помпи.

Към настоящия момент служителите сондираха, а с машина равномерно се нанасяше определен слой кварцов пясък върху терена, като основно трябва да се получи по-добър дренаж, стабилност и сцепление с тревното покритие, за да бъдат избегнати подобни ситуации и да се осигури по-голям комфорт за началото на двубоите през пролетния полусезон.



Пламен Трендафилов