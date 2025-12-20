Брентфорд грабна най-сигурните три точки в Премиър лийг

Брентфорд не пропусна да се възползва от посредствената форма на Уулвърхамптън и надви съперника с 2:0 като гост в мач от 17-ия кръг на Премиър лийг. Това е десета поредна загуба за “вълците” във всички турнири и съдбата им изглежда ясна още на този етап от сезона. В същото време лондончани са в средата на класирането, но са само на няколко точки от топ 6.

И двата гола на “Молиню” реализира Кийн Люис-Потър. Първо той се разписа в 63-тата след грешка на домакините, а в 83-тата реализира още веднъж.

Уулвс имаше възможност да направи финала интересен, но централният нападател Йорген Странд Ларсен пропусна дузпа в 88-ата.

Макар в дните преди срещата да се оплакваше от травма, бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго записа цял двубой за Брентфорд.

До края на годината “пчеличките” имат само още един мач - срещу Борнемут на 27 декември, но след това ще имат честта да открият 2026 година с домакинство на Тотнъм на 1 януари. В същото време Уулвърхамптън ще изпрати 2025 година с гостувания на Ливърпул (27 дек) и Манчестър Юнайтед (30 дек).