Йокич пак се заигра с историята на НБА, счупи рекорд на Стеф Къри

Никола Йокич изигра мач за историята при победата на тима си Денвър Нъгтес със 142:138 над Минесота Тимбъруулвс в мач от Коледната програма на НБА. Победата на "Златните буци" дойде след добавено време, а сръбската суперзвезда изригна с изумителен трипъл-дабъл - 56 точки, 16 борби и 15 асистенции.

NIKOLA JOKIĆ WITH VIDEO GAME STATS ON CHRISTMAS DAY 🤯



🃏 56 PTS

🃏 16 REB

🃏 15 AST

🃏 2 BLK

🃏 4 3PM



THE FIRST 55/15/15 GAME IN NBA HISTORY 🚨 pic.twitter.com/8LPXlFWO6V — NBA (@NBA) December 26, 2025

С това постижение Йокич отново се заигра с историята на НБА. 30-годишният център вече е играчът с най-много точки в добавеното време на мач от НБА, независимо дали става дума за редовния сезон или плейофите. Йокич реализира 18 точки в допълнителното време на срещата с "Горските вълци", с което счупи досегашния рекорда на Стеф Къри от 17 точки, регистриран през 2016 година.

Освен това Йокич стана и първият играч, който записва 55 точки, 15 борби и 15 асистенции в изигран на Коледа мач от НБА.

Денвър е трети в класирането на Западната конференция с 22 победи и 8 поражения. Минесота е пети с 20-11.