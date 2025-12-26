Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йокич пак се заигра с историята на НБА, счупи рекорд на Стеф Къри

Йокич пак се заигра с историята на НБА, счупи рекорд на Стеф Къри

  • 26 дек 2025 | 17:22
  • 334
  • 0

Никола Йокич изигра мач за историята при победата на тима си Денвър Нъгтес със 142:138 над Минесота Тимбъруулвс в мач от Коледната програма на НБА. Победата на "Златните буци" дойде след добавено време, а сръбската суперзвезда изригна с изумителен трипъл-дабъл - 56 точки, 16 борби и 15 асистенции.

С това постижение Йокич отново се заигра с историята на НБА. 30-годишният център вече е играчът с най-много точки в добавеното време на мач от НБА, независимо дали става дума за редовния сезон или плейофите. Йокич реализира 18 точки в допълнителното време на срещата с "Горските вълци", с което счупи досегашния рекорда на Стеф Къри от 17 точки, регистриран през 2016 година.

Освен това Йокич стана и първият играч, който записва 55 точки, 15 борби и 15 асистенции в изигран на Коледа мач от НБА.

Денвър е трети в класирането на Западната конференция с 22 победи и 8 поражения. Минесота е пети с 20-11.

