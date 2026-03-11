Ясен е съставът на България за мача с Азербайджан

Селекционерът на женския национален отбор на България Таня Гатева избра състава, който от 19:00 часа тази вечер ще излезе в зала “Колодрума” в Пловдив срещу Азербайджан. Двубоят ще бъде от Група “Е” на квалификациите за ЕвроБаскет 2027.
Националките са с баланс от 3-0 в своята Група “Е” на пресявките за следващото европейско първенство.
На 14 март те ще приемат Украйна от 19:00 ч., отново в зала “Колодрума”, а на 17-и ще имат визита на Черна гора в Бар.
Всички срещи на България ще бъдат предавани пряко на платформата на bTV - VOYO.BG.
Билети за домакинствата на женския национален отбор в Пловдив можете да намерите на kupibileti.bg.
Входът ще бъде свободен за деца до 12 години, както и за организираните баскетболни школи.
Ето на кои състезателки ще разчита Таня Гатева:
Борислава Христова
Гергана Иванова
Карина Константинова
Катрин Стоичкова
Радостина Христова
Преслава Колева
Ивана Бонева
Деница Манолова
Димана Костова
Валерия Алексиева
Илияна Георгиева
Стефани Костович
