Ясен е съставът на България за мача с Азербайджан

Селекционерът на женския национален отбор на България Таня Гатева избра състава, който от 19:00 часа тази вечер ще излезе в зала “Колодрума” в Пловдив срещу Азербайджан. Двубоят ще бъде от Група “Е” на квалификациите за ЕвроБаскет 2027.

Националките са с баланс от 3-0 в своята Група “Е” на пресявките за следващото европейско първенство.

На 14 март те ще приемат Украйна от 19:00 ч., отново в зала “Колодрума”, а на 17-и ще имат визита на Черна гора в Бар.

Глушков преди мача с Азербайджан: Решителният двубой е по-нататък

Всички срещи на България ще бъдат предавани пряко на платформата на bTV - VOYO.BG.

Билети за домакинствата на женския национален отбор в Пловдив можете да намерите на kupibileti.bg.

Входът ще бъде свободен за деца до 12 години, както и за организираните баскетболни школи.

Таня Гатева: Искаме да покажем какво представлява женският баскетбол

Ето на кои състезателки ще разчита Таня Гатева:

Борислава Христова

Гергана Иванова

Карина Константинова

Катрин Стоичкова

Радостина Христова

Преслава Колева

Ивана Бонева

Деница Манолова

Димана Костова

Валерия Алексиева

Илияна Георгиева

Стефани Костович

