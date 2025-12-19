Популярни
Росен Кирилов в "Гостът на Sportal.bg"
  Йокич счупи рекорд на Карийм Абдул-Джабар

Йокич счупи рекорд на Карийм Абдул-Джабар

  • 19 дек 2025 | 12:06
  • 413
  • 0
Йокич счупи рекорд на Карийм Абдул-Джабар

Звездата на Денвър Нъгетс Никола Йокич подобри рекорда за най-много асистенции от център в историята на НБА. Той записа 13-ия си трипъл-дабъл за сезона при победата със 126:115 над Орландо Меджик, отбелязвайки 23 точки плюс 13 асистенции и 11 борби.

С това свое постижение сърбинът изпревари легендата Карийм Абдул-Джабар, който има 5660 асистенции за 20-те си години прекарани в Лигата между 1969 и 1989. Центърът на Денвър влезе в мача срещу Орландо на 6 асистенции зад Абдул-Джабар и вече еднолично заема първото място в класацията с 5667.

30-годишният Йокич е в едва 11-ия си сезон в НБА, след като пристигна в Денвър от сръбския Мега Баскет. През това време той е изиграл 770 мача в редовния сезон, в които има средно по 22 точки, 11 борби и 7,3 асистенции на мач. През настоящата кампания сърбинът е със средни показатели от 29,8 точки, 12,4 борби и 10,8 асистенции.

Йокич изведе тима на Нъгетс до първата му шампионска титла през 2023 година и е трикратен носител на приза за "Най-полезен играч" в НБА (2021, 2022 и 2024).

Снимки: Gettyimages

