Победа за Лейкърс над Тимбъруулвс със супер Дончич

Лос Анджелис Лейкърс записаха важна победа със 120:106 срещу Минесота Тимбъруулвс, достигайки 40 успеха през сезона и изравнявайки се със съперниците си в класирането на НБА.
За победителите отново блесна Лука Дончич, който направи впечатляващо представяне, завършвайки мача с 31 точки, 11 борби и 11 асистенции.
Отлично се представи и Остин Рийвс, който добави 31 точки, 7 борби и 8 асистенции, превръщайки се в идеалния помощник на словенската звезда.
Деандре Ейтън записа дабъл-дабъл от 14 точки и 12 борби за третата поредна победа на Лейкърс срещу този съперник.
От страна на „Вълците“, които не успяха да покажат конкурентна игра, Антъни Едуардс и Джулиъс Рандълт отбелязаха по 14 точки всеки, но заедно вкараха само 2 от 15-те си опита от тройката.