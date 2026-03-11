Популярни
  Победа за Лейкърс над Тимбъруулвс със супер Дончич

Победа за Лейкърс над Тимбъруулвс със супер Дончич

  • 11 март 2026 | 13:00
  • 451
  • 0
Победа за Лейкърс над Тимбъруулвс със супер Дончич

Лос Анджелис Лейкърс записаха важна победа със 120:106 срещу Минесота Тимбъруулвс, достигайки 40 успеха през сезона и изравнявайки се със съперниците си в класирането на НБА.

За победителите отново блесна Лука Дончич, който направи впечатляващо представяне, завършвайки мача с 31 точки, 11 борби и 11 асистенции.

Отлично се представи и Остин Рийвс, който добави 31 точки, 7 борби и 8 асистенции, превръщайки се в идеалния помощник на словенската звезда.

Деандре Ейтън записа дабъл-дабъл от 14 точки и 12 борби за третата поредна победа на Лейкърс срещу този съперник.

От страна на „Вълците“, които не успяха да покажат конкурентна игра, Антъни Едуардс и Джулиъс Рандълт отбелязаха по 14 точки всеки, но заедно вкараха само 2 от 15-те си опита от тройката.

