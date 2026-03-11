Обявиха датата на годишното общо събрание на БФБаскетбол

Годишното общо събрание на Българска федерация баскетбол ще се проведе на 15 април, обявиха от централата. Управителният съвет на БФБаскетбол, сдружение с нестопанска цел, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква отчетно Общо събрание на БФБ на 15 април (сряда) от 9:00 ч. в град София, зала “Триадица”, със следния дневен ред:

1. Отчет на УС за изминалия период от предишното Общо събрание, включително отчет за изпълнението на стратегическия план на БФБаскетбол

2. Отчет на Контролния съвет за изминалия период от предишното Общо събрание

3. Финансов отчет за 2025 г. и утвърждаване на бюджет за 2026 година

4. Приемане на промени в Устава на БФБаскетбол

5. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще с проведе същия ден в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.