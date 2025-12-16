Удока бесен след поредната рапсодия на Йокич: Съдиите бяха заслепени от звездите!

Отборът на Хюстън и неговият треньорски щаб дълго ще страдат от поредната демонстрация на сила на Никола Йокич и новата победа на Денвър Нъгетс. Този път фрустрацията кулминира пред камерите – треньорът на Рокетс Име Удока трудно понесе доминацията на шампионите и използва пресконференцията, за да се нахвърли остро срещу съдиите, почти неприкрито признавайки, че статутът на Йокич на терена променя всичко около него.

Нъгетс спечелиха трилър срещу Рокетс след продължение

Видимо нервен, Удока настоя, че арбитрите са използвали двоен стандарт и са били, както той се изрази, „заслепени от звездите“ на Денвър, преди всичко от сръбския център. Тонът стана ясен още при въпроса за спорното нарушение срещу Амен Томпсън в края на редовното време.

"Дребнаво. Беше в съответствие с начина, по който беше отсъден мачът тази вечер. Не съм изненадан от съдийската бригада, която имахме", започна Удока.

Когато журналистите му напомниха за техническото нарушение, което получи по време на сблъсъка между Йокич и Алперен Шенгюн, треньорът на Хюстън не избяга от отговора, потвърждавайки, че именно ситуацията със сръбския ас е била спусъкът за неговата реакция. "Да, предполагам, че е така. Като цяло, това беше лошо отсъден мач. Един от най-лошите, които съм виждал напоследък. Двама от съдиите нямаха място там, а главният съдия се държеше така, сякаш е „заслепен от звездите“. Видяхте цяла поредица от непоследователни решения. Честно казано, трябваше да получим още няколко технически – гърмеше Удока, ясно намеквайки, че на Йокич, заради репутацията му, не е било съдено като на останалите.

Запитан как в такива обстоятелства може да повлияе на своите играчи, Удока остана твърд в позицията си: " Да останем това, което сме. Няма да се приспособяваме към лошото съдийство. Ще правим това, което правим, и се надявам съдиите да се приспособят и да съдят правилно, особено в мач с висок интензитет между два физически силни отбора."

Въпреки че Алперен Шенгюн записа трипъл-дабъл и за пореден път оправда прякора си „Бейби Йокич“, треньорът на Рокетс не беше напълно доволен от представянето му срещу оригинала. " В нападение беше добър, но трябва да е по-добър в защита. Имахме няколко възможности за блокади. Според мен, седем или осем чисти блокади бяха отсъдени като фаулове", обобщи Удока.