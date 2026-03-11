Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Гавалюгов и компания преклониха глави пред Гонзага на финала

Гавалюгов и компания преклониха глави пред Гонзага на финала

  • 11 март 2026 | 16:08
  • 478
  • 0
Гавалюгов и компания преклониха глави пред Гонзага на финала

Българският талант Александър Гавалюгов и отборът му Санта Клара не успяха да се класират за традиционния колежански турнир в САЩ, известен като Мартенската лудост. Санта Клара Бронкос загуби от Гонзага Булдогс с 68:79 във финала на West Coast Conference, като двубоят се изигра в “Орлиънс Арена” в Лас Вегас.

Гавалюгов блести с 23 точки, победна тройка и "Лека нощ" за Санта Клара
Гавалюгов блести с 23 точки, победна тройка и "Лека нощ" за Санта Клара

Гавалюгов, който бе с основна роля за класирането на Бронкос на финала, този път нямаше ден и реализира 8 точки от пейката. Той регистрира успеваемост 3/13 в стрелбата от игра, като бе 2/9 от зоната за три точки. Нашето момче записа още 5 асистенции и 3 борби за 28 минути на терена.

Санта Клара спечели първото полувреме с 33:29, но след почивката Гонзага надигра Бронкс с 50:35.

Тимът на Санта Клара, с баланс от 26 победи и 8 загуби през сезона досега, все още има шанс да попадне в Мартенската лудост, но ще трябва да изчака до неделя, когато ще стане окончателно ясно кои ще бъдат 68-те отбора, които ще се борят за трофея в интересното състезание.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Българско присъствие на световните женски квалификации в Ухан

Българско присъствие на световните женски квалификации в Ухан

  • 11 март 2026 | 15:55
  • 286
  • 0
Ясен е съставът на България за мача с Азербайджан

Ясен е съставът на България за мача с Азербайджан

  • 11 март 2026 | 15:35
  • 547
  • 0
Бам Адебайо: Уилт, аз и след това Коби. Звучи налудничаво

Бам Адебайо: Уилт, аз и след това Коби. Звучи налудничаво

  • 11 март 2026 | 14:55
  • 672
  • 1
Обявиха датата на годишното общо събрание на БФБаскетбол

Обявиха датата на годишното общо събрание на БФБаскетбол

  • 11 март 2026 | 14:40
  • 296
  • 0
Победа за Лейкърс над Тимбъруулвс със супер Дончич

Победа за Лейкърс над Тимбъруулвс със супер Дончич

  • 11 март 2026 | 13:00
  • 905
  • 0
С 39 точки на Уембаняма Спърс спечелиха дербито със Селтикс

С 39 точки на Уембаняма Спърс спечелиха дербито със Селтикс

  • 11 март 2026 | 12:55
  • 479
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

  • 11 март 2026 | 16:13
  • 4922
  • 41
Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

  • 11 март 2026 | 14:35
  • 13966
  • 114
Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

  • 11 март 2026 | 12:07
  • 23456
  • 64
Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

  • 11 март 2026 | 12:53
  • 13382
  • 33
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 7859
  • 18
Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

  • 11 март 2026 | 07:01
  • 4873
  • 3