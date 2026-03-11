Гавалюгов и компания преклониха глави пред Гонзага на финала

Българският талант Александър Гавалюгов и отборът му Санта Клара не успяха да се класират за традиционния колежански турнир в САЩ, известен като Мартенската лудост. Санта Клара Бронкос загуби от Гонзага Булдогс с 68:79 във финала на West Coast Conference, като двубоят се изигра в “Орлиънс Арена” в Лас Вегас.

Гавалюгов блести с 23 точки, победна тройка и "Лека нощ" за Санта Клара

Гавалюгов, който бе с основна роля за класирането на Бронкос на финала, този път нямаше ден и реализира 8 точки от пейката. Той регистрира успеваемост 3/13 в стрелбата от игра, като бе 2/9 от зоната за три точки. Нашето момче записа още 5 асистенции и 3 борби за 28 минути на терена.

Санта Клара спечели първото полувреме с 33:29, но след почивката Гонзага надигра Бронкс с 50:35.

Тимът на Санта Клара, с баланс от 26 победи и 8 загуби през сезона досега, все още има шанс да попадне в Мартенската лудост, но ще трябва да изчака до неделя, когато ще стане окончателно ясно кои ще бъдат 68-те отбора, които ще се борят за трофея в интересното състезание.

