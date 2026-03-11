Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Българско присъствие на световните женски квалификации в Ухан

  • 11 март 2026 | 15:55
  • 91
  • 0
Четири квалификационни турнира за класиране на Световното първенство за жени в Германия стартираха днес. 24 отбора, разпределени в 4 групи по 6 тима ще се опитат да си осигурят място сред най-добрите в света.

Истанбул (Турция), Вильорбан (Франция), Сан Хуан (Пуерто Рико) и Ухан (Китай) приемат двубоите от квалификационната фаза, която ще се проведе между 11 и 17 март.

България и БФБаскетбол намират своето присъствие в световните квалификации в лицето на Сандра Велчева Хънт като технически делегат и Венцислав Великов - съдия. Двамата са назначени в китайския град Ухан, а по-рано днес откриха турнира с наряд за срещата  Чехия- Южен Судан, който завърши с резултат 89:52 в полза на чешката формация.

