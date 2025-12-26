Йокич завърши с трипъл-дабъл и невероятните 56 точки при успех на Денвър

Голдън Стейт се справи с Далас със 126:116 в среща, която обикновено би имала влияние върху челото на Западната конференция. С 16-ия си успех и 15 поражения Голдън Стейт е на 3-о място в Тихоокеанската дивизия, а Далас е предпоследен в Югозападната с 12/20.

Журналисти и фенове очакваха първия персонален дуел между звездата на Уориърс Стеф Къри и Купър Флаг, който спечели и може да бъде доволен поне от това. Къри обаче влезе в доста добро сътрудничество с Гари Пейтън Втори, за да спрат двамата късната атака на Маверикс, търсещи обрат. Къри поведе Уориърс с 23 точки в 13-то поредно участие на Голдън Стейт на Коледа.

След като Маверикс намалиха на 104:110 при 4:28 минути до края на мача, Пейтън превърна подаване на Дреймонд Грийн в забивка, а веднага след това при отнета топка Къри вкара от 26 метра, за да възстанови двуцифрената преднина с оставащи 3:45 до края.

Флаг вкара 27 точки, което е най-доброто в мача, а Брандън Уилямс добави 26 за Маверикс, които загубиха Антъни Дейвис за вечерта, след като получи спазми в десния аддуктор в четвъртата минута на втората четвърт. Дейвис завърши с три точки, три борби и два блока за 11 минути.

Амен Томпсън пък беше номер 1 при стрелците в мача Лейкърс – Хюстън, който гостите спечелиха със 119:96, вкарвайки 26. Кевин Дюрант прибави 25 точки.

Джабари Смит-джуниър се отличи с 16 пункта, докато Алперен Шенгюн остана с 14 и 12 борби. Рокетс водеха с 10 точки на полувремето, като увеличиха преднината си на 81:58 5:52 минути преди края на третата част и реално подпечатаха победата си.

Лука Дончич вкара 25 точки за Лейкърс, а в личната му статистика влязоха и 7 подавания. ЛеБрон Джеймс остана с 18 на своя 19-и мач на Коледа в кариерата, а Остин Рийвс прибави 12.

В последната среща от деня, която продължи почти от 9:00 часа българско време, Денвър се наложи над Минесота със 142:138 след продължение и доближи лидера Оклахома Сити в Северозападната дивизия. Денвър има 22 победи и 8 поражения, а на 3-ото място след тях е Минесота с 20/11.

Денвър беше победен във вторник в Далас, което сложи край на серията им от четири поредни победи при гостуванията, но днес измъкнаха успеха със супер-резултатно продължение, което приключи при 27:23. Редовното време завърши 115:115, но голямата звезда на нощта беше сърбинът Никола Йокич, който сътвори истински Коледен подарък за публиката.

Той завърши мача с 56 точки, 16 борби и 15 асистенции, като в продълженията трябваше да играе без трима от титулярите на тима. Нереалният днес Йокич събра 18 точки, пет борби, четири асистенции и два блока през първата четвърт и това определено беше голямо постижение за историята на Лигата. Във втората четвърт се игра на серии, отборите се редуваха в преднината, но Денвър влезе на полувремето с преднина от 57:55. След това дойде и третата част с експлозията на Нъгетс и Никола Йокич. Денвър спечели този период от играта с 35:23, а преди да влезе в последната част резултатът беше 92:78 за Нъгетс. Преди началото на последния период Йокич имаше 32 точки, 14 борби и 13 асистенции.

Всички смятаха, че този мач е приключил, но "Горските вълци" от Минесота, водени от Антъни Едуардс, имаха други намерения. Те влязоха в нереална серия, а в последните две минути Денвър имаше минимално предимство (108:107).

Йокич вкара тройка за 111:107, но Джамал Мъри и Антъни Едуардс докараха мача до равенство 115:115, при което и срещата приключи.

Продълженията бяха по-добре открити от Минесота, които направиха серия от 9:0, но Денвър изравни резултата на 126:126 преди началото на последната минута. 56 секунди преди края съдиите отсъдиха нарушение на Йокич срещу Гоберт, но след оспорване промениха решението и Йокич вкара два наказателни удара, за да върне преднината на Нъгетс от 2 точки. Едуардс отговори в следващата атака (128:128), а Мъри вкара тройка 35 секунди преди края за 131:128, което реално наклони везните в срещата.

Едуардс намали отново, но секунди по-късно трябваше да излезе заради натрупани лични нарушения. Един фаул вкара и Йокич, а в крайна сметка Нъгетс се поздрави с победата.

Мъри приключи мача с 35 точки и 10 подавания за победителите, а Тим Хардуей-джуниър остана с 19. За Минесота Едуардс се спря на 44 точки, Джулиъс Рандъл приключи мача с 32, а Джейдън Макданиълс добави 21. Под кошовете за тях най-полезен беше Руди Гоберт, който взе 12 топки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages