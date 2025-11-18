За първи път от 2019 година MotoGP изпълни своя оригинален календар

Сезон 2025 отбеляза първият случай от 2019 година насам, в който MotoGP изпълни своя оригинален календар без да се налага отлагането или анулирането на състезания, въпреки че в началото на годината имаше подобни опасения.

Кампанията започна в Тайланд в началото на месец март, след което керванът премина през още 20 дестинации преди да достигне до Валенсия, където сезонът завърши през изминалия уикенд. Това беше първият случай от 2019 година насам, в който всички състезания, които бяха включени в оригиналния календар на MotoGP, се проведоха по план, което малко или много е утешително за организаторите на шампионата след хаотичните последни години.

A beautiful track invasion to wave goodbye to 2025 🤩



GRACIAS a todos ❤️#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/rXtq4iPRKU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 16, 2025

Всичко започна през 2020, когато пандемията от коронавирус наложи пълно прекрояване на календара със стартове само в Европа. Ефектът от COVID-19 се усети и през 2021 година, когато MotoGP загуби общо шест старта заради мерките срещу коронавирус в различни части от света, предимно в Азия.

През 2022 година ситуацията в COVID-19 се поуспокои, но тогава геополитическата ситуация в Европа, свързана с руската военна инвазия в Украйна, не позволи провеждането на Гран При на Финландия. Година по-късно MotoGP трябваше да дебютира в Казахстан, но състезанието на „Сокол“ беше анулиране заради закъснения по изграждането на трасето в близост до Алмати.

Шефовете на MotoGP се съдят с пистата във Финландия

През 2024 година MotoGP загуби общо четири състезателни уикенда поради една или друга причина. Първо Гран При на Аржентина беше анулиране още през януари заради икономическата ситуация в страната след избирането на Хавиер Милей за президент в края на 2023 година. По-късно огромните наводнения наложиха отлагането на Гран При на Казахстан от юни за септември, което беше съпроводено и с анулирането на Гран При на Индия, която дебютира през 2023 година, но закъснения на плащанията от страна на организаторите доведоха до отпадането на състезанието на „Буд“.

По-късно през лятото забавянето на конструкцията на „Сокол“ наложи повторната отмяна на Гран При на Казахстан, която беше заменена от втори състезателен уикенд на „Мизано“ в Италия. Краят на сезон 2024 също претърпя промяна, но поради доста по-трагични обстоятелства, свързани с опустошителните наводнения във Валенсия, които не позволиха провеждането на Гран При на Валенсия. Вместо това MotoGP проведе Гран При на Солидарността в Барселона, където по-рано през годината се беше провела и Гран При на Каталуния.

MotoGP представи календар с 22 старта за сезон 2026

През 2025 година обаче, въпреки няколкото въпросителни, които имаше преди началото на сезона, целият календар беше изпълнен. Тези въпросителни бяха свързани със състезанията в Аржентина и Унгария, които обаче се проведоха по план на 16 март и 24 август.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages