Алекс Ринс похвали прогреса на V4 мотора на Ямаха

Алекс Ринс похвали инженерите на Ямаха за напредъка с развитието на изцяло новия V4 мотор между тестовете на „Мизано“ пред септември и този на „Рикардо Тормо“ вчера.

Раул Фернандес оглави класирането в първия тест в MotoGP за сезон 2026

В него испанецът беше един от малкото пилоти, които не направиха тайм атака с меката гума и вместо това се фокусира върху работа по настройките и събирането на данни. За Ямаха тази работа продължа и днес по време на частен тест, който японската марка провежда на „Рикардо Тормо“ край Валенсия.

„Аз не изпробвах меката гума. Мисля, че бяха единственият, който не го направи (Хорхе Мартин също не направи тайм атака за Априлия). Моторът се е подобрил малко. Чувствах се по-добре спрямо „Мизано“. Шокът при смяната на предавките, с който страдахме, е много по-добре.



„Не направихме много обиколки, заради условията сутринта, но тези, които направихме, бяха истински. Изпробвахме много различни настройките. Използвах деня, за да се фокусирам повече върху базата, вместо да мисля за меката гума и тайм атаката. Като цяло се чувствах добре. Добра отправна точка за утре.



„Все още не ни достига максимална скорост, нормално е. Моята цел утре ще бъде да намеря сцеплението на ускорение, защото имаме проблеми с него. Може да ускорим по-добре спрямо стария мотор, защото новият се движи по-малко, тресе се по-малко, но по този начин ние не намираме добро сцепление. Така че това е целта ми за утре.



„Спирането е много по-добро. Проблемът със стария мотор беше, че ние спирахме само с предната гума. Сега можем да използваме и двете гуми, моторът тръгва странично, което помага. Чувствах се доста добре“, каза Ринс, който коментира и представянето на Топрак Разгатлиоглу е първия му публичен тест в MotoGP.



„Бях впечатлен от времето, което той постигна. Казаха ми, че той е сложим мека гума за тайм атака, но той трябваше да го направи. Така че да, аз съм впечатлен предвид факта, че това е едва вторият му тест за тази година с мотор от MotoGP“, коментира заводският пилот на Ямаха.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages