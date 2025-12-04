Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Себастиен Ожие стана най-възрастния шампион в историята на WRC

Себастиен Ожие стана най-възрастния шампион в историята на WRC

  • 4 дек 2025 | 14:42
  • 291
  • 0

В събота Себастиен Ожие спечели своята девета титла в Световния рали шампионат (WRC), след като завърши трети в рали „Саудитска Арабия“.

По този начин французинът изпревари с четири точки своя съотборник в Тойота Елфин Еванс, който за пети път в своята кариера се окичи със сребърния медал в края на сезона. А правейки това, Ожие се превърна в най-възрастния световен шампион в историята на WRC, подобрявайки рекорда на Хану Микола от 1983 година.

Тогава финландецът печели своята единствена титла на 41 години и 183 дни. Ожие пък стане световен шампион за девети път на 41 години и 347 дни. Любопитното в случая е, че французинът е роден малко повече от месец след края на сезон 1983, който завършва на 22 ноември, а Ожие се ражда на 27 декември 1983 година.

Съпругата на Ожие го изненада с празненство
Съпругата на Ожие го изненада с празненство

Друга интересна подробност е, че рекордът на французина идва само три години след като Кале Рованпера стана най-младият шампион в историята на WRC. През 2022 година Рованпера си гарантира своята първа от две поредни титли на 22 години и 1 ден, подобрявайки с над пет години рекорда на Колин Макрей, който през сезон 1995 печели своята единствена титла на 27 години и 109 дни.

Снимки: Imago

