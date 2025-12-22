Гуардиола лично ще премери играчите си на Коледа и който е напълнял, ще отпадне от състава

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола предупреди играчите си да внимават да не напълнеят по време на кратката пауза, която ще имат около Коледа. Футболистите ще се радват на три почивни дни, след което на 25-и декември ще подновят тренировки, за да се подготвят за мача с Нотингам Форест на 27-и. Пеп заяви, че лично ще провери дали футболистите са качили килограми. Който е прекалил с храната, ще отпаден от състава.

“След три дни почивка играчите ще имат два дни, за да се подготвят за Нотингам Форест. Всеки футболист качва килограми. Когато се върнат на 25-и, ще бъда там, за да контролирам колко килограма са качили, да видя дали са напълнели. Искам да видя как ще се върнат. Могат да ядат, но искам да ги контролирам. Представете си един играч, който сега е в перфектна форма, да пристигне с три килограма отгоре. Той ще остане в Манчестър и няма да пътува за Нотингам”, заяви Гуардиола.

Снимки: Imago