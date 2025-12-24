Популярни
Шон Дайч няма да следва примера на Гуардиола относно играчите на Коледа

  24 дек 2025 | 12:18
  
  

Мениджърът на Нотингам Форест Шон Дайч заяви, че няма да претегля футболистите, когато се завърнат след Коледа, за разлика от мениджъра на следващия си съперник Манчестър Сити Пеп Гуардиола, но „очаква те да използват здравия си разум, докато се наслаждават на празничната си вечеря“, пишат местните медии. Гуардиола заяви, че ще контролира теглото на играчите си, когато се завърнат в тима на 25 декември, а всеки, за когото се прецени, че е прекалил, няма да пътува за гостуването срещу Форест във Висшата лига в събота.

Гуардиола лично ще премери играчите си на Коледа и който е напълнял, ще отпадне от състава
„Мисля, че е малко вероятно да го направя. Предполагам, че говорите за Пеп, мислите ли, че той се претегля? Хайде, Пеп“, коментира мениджърът на Нотингам с усмивка „Винаги казвам на играчите - в паспорта ви пише „професионален футболист“, а не просто „футболист“, така че всеки иска да бъде футболист, но има и професионална страна на това. Просто искам от играчите да използват малко здрав разум“, добави Шон Дайч.

Нотингам Форест загуби с 0:1 от Фулъм в понеделник, за да остане на 17-то място в класирането и на 5 точки над зоната на изпадащите, но Дайш все пак иска отборът му да се наслади на почивката, преди да се изправи срещу втория в класирането Сити.

„Нямам нищо против футболистите да имат коледна вечеря, защо не? Понякога при спортистите психологията е толкова важна, колкото всичко друго, а в разумни граници искаме те да се насладят на Коледата си“, каза Дайч и добави: „Смятам фитнеса за важен, но не съм обсебен от тежести и други подобни неща. Играчите ще бъдат насърчени да се насладят на деня си, те получиха почивен ден.“

Снимки: Gettyimages

